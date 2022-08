“After: amor infinito” el esperado fin de la saga

La complicada historia de amor y pasión entre Tessa Young y Hardin Scott regresa en una nueva película: "After: amor infinito", que trae el final para la exitosa saga que conquistó a miles de seguidores.

Protagonizada por Josephine Langford como Tessa Young, y Hero Fiennes-Tiffin como Hardin Scott, dos jóvenes que llegaron a la gran pantalla en 2019 con la adaptación a la novela "After" de la escritora estadounidense Anna Todd y presentaron su romántica aventura.

En la cuarta entrega Tessa y Hardin se encuentran en un dilema: ¿Debería Tessa seguir intentando salvarlo a él y a su relación, o es hora de salvarse a sí misma? Mientas Hardin se queda en Londres después de la boda de su mamá y se hunde cada vez más en su oscuridad, Tessa regresa a Seattle y sufre una tragedia. Si quieren que su amor sobreviva, necesitarán trabajar en ellos mismos. Pero ¿será que sus caminos los lleven de regreso el uno al otro?

Luego de tres cintas, "After: aquí empieza todo" de 2019, "After: en mil pedazos" de 2020 y "After: almas perdidas" de 2021, esta saga de películas se convirtió en una de las más populares dramas para adolescentes de los últimos años.

Su éxito puede estar vinculado a la gran química de los protagonistas, que van creciendo y enfrentando varios retos individuales y como pareja, sumado a sus diferentes personalidades de "el chico malo", rebelde y complicado que es Hardin y su opuesto, Tessa una chica muy estudiosa y tranquila. Ese choque hace que terminen involucrados y protagonicen una irresistible aventura.

El doblaje latino incluye a tres influencers latinos: Fer Vega, interpreta a Nora Gibson (Kiana Madeira); Gus Quijas, será la voz de Mark (Jordan Peters); y Christian Renaud prestó su voz al personaje de James interpretado por Jack Bandeira.

Este cierre cuenta con miembros del elenco original, y es dirigido por Castille Landon, la estadounidense de 30 años.

El esperado desenlace de estas almas los llevará a luchar contra cualquier adversidad, mientras esperan un final que los haga felices a ambos. La cinta estará disponible en cines locales este jueves.