Aislinn Derbez: "Las telenovelas se quedaron estancadas"

Aislinn Derbez, hija del célebre humorista Eugenio Derbez, dijo que lanzar la serie "La casa de las flores" en Netflix, una plataforma con más de 130 millones de suscriptores en todo el mundo, es "un sueño hecho realidad".

"Obviamente, cuanta más gente pueda ver la serie, más felices estamos. Netflix es una compañía global y la cantidad de gente que podrá disfrutar esta historia es algo espectacular. Esto es a lo que aspiramos todos los actores", valoró la intérprete vía telefónica desde México, donde el miércoles tuvo lugar el estreno.

"La respuesta de la gente fue increíble. Les encantó y les fascinó. Yo tenía las expectativas altas, pero las superó. No la había visto y me pareció espectacular, muy original y diferente a lo que se hace en televisión. La gente estaba feliz, así que no puedo pedir más".

"La casa de las flores", dirigida por Manolo Caro, es una comedia de humor negro compuesta por 13 episodios de 30 minutos, que transcurre en una floristería familiar supuestamente idílica y exitosa, pero llena de secretos.

Tras revelarse la muerte de su amante, el padre de familia decide reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo para que convivan junto a él y su actual esposa. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos.

El reparto lo encabeza Verónica Castro, que regresa a la televisión después de casi una década, y también Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Paco León y la propia Derbez.

Derbez interpreta a Elena, la hija menor del matrimonio De la Mora, clave en una trama digna de las clásicas telenovelas. "Ninguna telenovela de las que estamos acostumbrados a ver tocaría temas tan polémicos, controvertidos y extravagantes como esta serie. Las telenovelas se quedaron estancadas", dijo.