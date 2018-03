Al cabo, ni quería un Óscar

Lee también

Este año las nominaciones para los premios más codiciados de la Academia del séptimo arte estuvieron repartidas. Algunas opiniones coincidieron en que fue un desaire el no incluir en la categoría de mejor actor de reparto a Aaron Taylor-Johnson, quien ejecutó un papel impresionante en “Nocturnal Animals”, cinta por la que mereció un Globo de Oro. Sin embargo, el intérprete confesó que está a gusto con su premio y que un Óscar no estaba en su mente en estos momentos, por lo que se confesó “aliviado” de no perfilar entre los nominados. “Hubo alivio cuando mi esposa –la directora Sam Taylor-Wood– me dijo que no había sido nominado”, externó en entrevista con New York Magazine. “Llegar a casa después de los Globos con un premio fue brillante, pero he estado promocionando ‘Nocturnal’ durante seis meses. Como actor, tú prefieres poner ese tipo de energía en algo creativo. Fue bueno para finalmente bajar del tren”, detalló.