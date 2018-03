Al grabar una comedia buscas sea espontáneo”

Lee también

Su rostro es probable que te parezca familiar. Antes de “La Fan” Juan Pablo Espinosa comenzó su carrera como actor de televisión en 2007 con la telenovela colombiana “Floricienta”, pero antes, tuvo preparación en las artes escénicas en la Universidad de Harvard.Luego de su debut llegaron otras ofertas laborales para “El último matrimonio feliz”, “Los caballeros las prefieren brutas”, “A corazón abierto” y “Secretos de familia”. Aunque uno de sus mejores años fue 2012, cuando formó parte del talento de “Secretos del paraíso”, “Narcos” e “Hijos de sangre azul”, donde tuvo el rol principal.A través de una llamada telefónica donde se mostró muy ameno, Juan Pablo expresó que este papel para “La Fan” llegó a sus manos cuando menos lo esperaba y el casting para quedarse con el protagónico Lucas Duarte lo hizo por medio de un video. No obstante, su preparación fue intensa. “Tuvimos afortunadamente unos días de ensayo y fue fenomenal porque tenía el libreto, estaba con los directores y discutí muchas ideas, pero sobre todo el personaje cuando lo vean quiero que sea natural... Busco romper convenciones, que sea patético”, nos contó.En la trama encarna a un actor de telenovelas arrogante que está acostumbrado a ser asediado por las admiradoras, pero de pronto se cruza en su camino una en especial: la soñadora Valentina Pérez (Angélica Vale), y se dará cuenta de que pese a las ocurrencias de la humilde joven, él no puede vivir sin ella porque además es la fundadora de su club de fans “Las Lucalocas”.Sobre compartir reparto con Angélica expresó: “Es de las personas más divertidas que yo he conocido en toda mi vida, lo más lindo es que nos hicimos grandes amigos. Cuando tienes confianza, al entrar a un set, muchas veces nos regañaban ‘a grabar’, pero al grabar una comedia eso es lo que estás buscando, que sea espontáneo, creíble”.En cuanto a las grabaciones, aseguró que fueron divertidas pero a la vez peligrosas, pues a veces no les quedaba más que improvisar, por ejemplo. Hubo una escena en donde Angélica tiene que lanzarle un balde de agua y él tuvo pocos minutos para prepararse psicológicamente –al hecho de ser empapado con agua fría–. “Es como si hubiera ángeles protectores porque la pobre cuando lo hizo no tuvo la más mínima coordinación y regó el agua por todas las partes del estudio rompiendo cosas y se lastimó la muñeca”, recordó.Pese a los imprevistos está satisfecho con la producción y reconoce aprendizajes en ella. “Muchas veces como actor comienzas a cuidarte y pones muchos peros. La mayor enseñanza que me ha dejado ‘La Fan’ es dejarme llevar por este trabajo maravilloso que como actor tengo. Y no tener miedo”, agregó.Espinosa reconoció sentir empatía con personas en la vida real, pues él se considera un fan y nada menos que de Mariah Carey. “Todos somos fan de alguien y hasta el día de hoy soy su fan”, reconoció.“La Fan” se transmite por Telemundo Internacional de lunes a viernes a las 8 de la noche.Es una historia escrita por la argentina Marcela Citterio y dirigida por Miguel Varoni.