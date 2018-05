Alan Walker llenará la noche de beats

A finales de noviembre estaba previsto que se presentara en el país el DJ noruego-británico Alan Walker. Sin embargo, como él mismo explicó en un mensaje, “asuntos personales urgentes” lo obligaron a suspender el concierto. Posteriormente se dio a conocer la nueva fecha de presentación: 25 de mayo. Hoy, Alan Walker hará que la espera haya valido la pena.

El artista se presentará en el Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). El concierto está programado para iniciar a las 7 de la noche. En el evento se espera que suenen temas como “Alone”, “Sing Me To Sleep”, “Faded”, “Move Your Body” e “Hymn for the Weekend”.

Alan Walker, cuyo nombre real es Join Alan Olav Walker, tiene apenas 20 años, pero se ha consolidado, a través de sus cinco años de carrera, dentro de la industria musical. Sus temas no han parado de sonar en grandes festivales y plataformas digitales.

Según contó el DJ en una entrevista, comenzó como productor de música en 2012 y aprendió los fundamentos de los tutoriales de YouTube y el asesoramiento de otros productores. Su primer concierto como DJ fue en 2016.

Sobre qué lo inspira, Alan Walker dijo que su “inspiración proviene de muchos lugares. Pueden ser personas con las que me encuentro y tengo un encuentro, o puede ser una película que he visto recientemente o una conversación que tuve con alguien”, expresó a principios de este año en una entrevista concedida a LA PRENSA GRÁFICA. En ese momento, dijo que a El Salvador trae “mucha música diferente”.