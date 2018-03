Alegría en el Escenario

Lee también

Interpretar e improvisar son algunas acciones que un actor o actriz realiza para emocionar a su público. Cuando se trata del Día Internacional del Teatro, las actividades escénicas crecen para celebrar la fecha. Ever Nolasco y Mónica Aguilar, estudiantes del técnico en Artes Dramáticas de la Universidad José Matías Delgado, son jóvenes talentosos dedicados a la actuación en el país. “Aquí también celebramos el Día del Teatro y se hace dependiendo del tipo de teatro, ya sea de grupo universitario o independiente”, explicó Mónica. Ever está convencido de la necesidad de resaltar la temática teatral durante estos días festivos. “Es importante celebrar el teatro porque la gente debe estar enterada que sí se hace teatro en El Salvador”, resaltó. Los estudiantes aseguran que desempeñar este arte también requiere desafíos. “El verdadero reto en el teatro está en el proceso de llegar al escenario. Durante la presentación, es tener esa energía y ese contacto con el elenco porque, si no se tiene una misma sintonía, es difícil que el espectador esté atento a nosotros”, aclaró Ever. Conozca parte del trabajo de estos actores buscándolos en redes sociales como: @everyngo o @monsvar.