Alejandra Guzmán, orgullosa de ser latina

La cantante mexicana Alejandra Guzmán aseguró esta semana estar segura de que los éxitos que interpreta “nunca van a desaparecer”, luego de 69 presentaciones junto a su compatriota Gloria Trevi en la gira mundial “Versus”, que concluye este fin de semana en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

“Para mí ya casi son 30 años de rocanrol, de música y de experiencias. Si no tuviera la música, no hubiera sobrevivido a todas las crisis que me han sucedido en la vida”.

Por si fuera poco, el 25 abril será nombrada como Embajadora de la Paz en el mundo.