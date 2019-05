¿Alejandra Guzmán sale con el exnovio de su hija Frida Sofía?

La cantante no ha dicho nada al respecto, pero fue Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía, quien por medio de un comunicado aclaró cuál es su verdadera relación con la artista de 51 años.

“Quiero expresar que no tengo, ni tuve, ni tendré una relación personal con la señora Alejandra Guzmán. A ella, al igual que ustedes, le expreso todo mi respeto”, enfatizó Estrada, al inicio de su mensaje.

Foto: Instagram

El joven modelo adoptó esta medida después de que fueran captados en el mismo hotel. “Detallo mi cercanía con el equipo de trabajo de 'La Guzmán'; mis hermanos forman parte del crew, vivo en California y, ¿a quién no le gusta estar cerca de un equipo exitoso?”.

Pero eso no fue todo, también tuvo palabras para Frida Sofía “Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”, dijo Estrada.