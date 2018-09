Alejandro “El Borrego” Saravia se casa (+Fotos)

El presentador de “Arriba Mi gente” y locutor de radio Exa Fm, Alejandro “El Borrego” Saravia, le propuso matrimonio a su novia Nadia Maltez.

La pareja da saltos de felicidad y no es para menos, el momento había sido planeado por Saravia, de la forma más romántica posible. Pidió la mano de la actriz y cantante, de noche y en pleno Centro Histórico de San Salvador.

“Ella me dijo que vamos a tener fiesta, ella no lo dudó, ella va a ser mi esposa, gracias por sus buenas vibras”, expresó el animador en sus redes sociales al lado de fotografías que ponían a prueba su alegría.

Nadia, por su parte expresó: “Mi príncipe me preguntó, si me quería casar con él... ahí mismo me hubiera casado. Sí y mil veces sí”.

Nadia forma también parte del entretenimiento nacional, ella se ha dado a conocer como actriz y recientemente participó en “El Bolero de Cristal” una obra de teatro cabaret donde además, puso en evidencia su talento como cantante.