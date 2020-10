Aleks Syntek, literal, se le fue con todo a Bad Bunny

Como el agua y el aceite. Así es la relación entre Aleks Syntek y el reguetón y todo lo que tenga que ver con ese género musical. Una postura que ha dejado clara en repetidas ocasiones.

Para Synteks lo que “el conejo malo” hace no se le puede llamar música.

Hace unos días fue entrevistado por el youtuber conocido como el “El escorpión dorado”, para presentar su más reciente disco “La extinción de las especies”; sin embargo al ser cuestionado sobre la música actual el también compositor no tuvo reparo en asegurar que los compositores de hoy en día no saben escribir: “Me ha tocado revisar la letra de algunas propuestas y digo, 'no manches, sacaste las rimas de ahí del diccionario de rimas' de invzternet.

Pasa mucho sobre todo en el urbano que ponen un ching* de cosas aunque no digan nada”, expresó, pero aún fue más allá cuando el youtuber le insinuó que estaba hablando de Bad Bunny: “No, no hable de él. No hablé de él porque a eso no se le puede llamar música”, señaló.