Aleks Syntek sobre el género urbano: “Hablar del c*lo no me inspira mucho”

Recientemente, el músico mexicano Aleks Syntek, reafirmó su postura sobre el género urbano durante el lanzamiento de su último sencillo "Eclipse de Luna" en colaboración con el grupo Playa Limbo, del cual, el lyric ya está disponible en YouTube.

En una entrevista brindada al periódico mexicano Milenio, Syntek -de 52 años- destacó la importancia, que tiene para él, el pop en medio de un mundo en donde todo es inmediato. “Hablar del culo no me inspira mucho”, expresó el artista.

“Hablar del culo no me inspira mucho. Tanto Playa Limbo como yo, nunca hemos estado enganchados a las tendencias musicales, siempre hemos hecho nuestro propio sonido. Pueden venir bachatas canciones urbanas y nosotros seguimos haciendo lo que nos dicta el corazón. Este pop combinado con el jazz o blues lo seguiremos defendiendo y es lo que nos hace sentir cómodos”, expresó Syntek a Milenio.

Para Syntek, la música pop que a la que él le ha apostado en toda su trayectoria, hoy en día tiene que luchar contra lo fugaz y lo esporádico. “Sale una canción y pasa de moda en dos días. Yo sí le apuesto a la lírica, a la metáfora, a la prosa y a las notas musicales que nos heredaron los músicos de los 80”, justificó al mismo tiempo que fue respaldado por la agrupación Playa Limbo, actualmente conformado por Ángel Baillo, Jass Reyes, Jorge Corrales y Servando Yáñez.

“Hay que ser honestos con uno mismo como artistas. Nosotros no estamos en caminos que no corresponden porque nos saldría mal. Todo lo que hagas tiene que venir de una honestidad. No queremos ser lo 'wannabes' del pop”, expresaron a Milenio.