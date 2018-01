¡Alerta hot! Julissa Ventura se vuelve la vaquerita que todos desearían

“Un pensamiento positivo puede cambiar todo tu día”. Con este mensaje acompañó Ventura la primera, de las últimas de las fotografías con las que adorna su Instagram.

“Una vaquerita muy sexi”, fue uno de los comentarios que recibió, pero hubo quienes llevaron su comparación a los famosos personajes de Disney.

Una publicación compartida de Julissa Ventura (@julissaventuraoficial) el Ene 13, 2018 at 4:36 PST

“Pareces Frozen”, comentó otro. Haciendo referencia a la princesa Elsa, de la famosa película infantil “Frozen, una aventura congelada”.

Pero además, la llamada "diosa de la cumbia" no solo su peinado causó revuelo ...o tentación, sino también el atrevido "overall" que vistió. Ya que este daba la ilusión de no estar usando ropa interior.

�� Una publicación compartida de Julissa Ventura (@julissaventuraoficial) el Ene 13, 2018 at 10:16 PST