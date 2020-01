Alexa Dellanos rompe el silencio en ‘Despierta América’ y le dice a Alicia Machado: “Lo que publicó es algo muy feo”

Tal como te venimos contando Alicia Machado opinó sobre el cuerpo o la supuesta obsesión de Alexa Dellanos por las cirugías y se armó la controversia que derivó en un pedido de disculpas de parte de la Miss Universo a la hija de Myrka en "Despierta América".

Hoy, desde Puerto Rico donde experimentó los temblores de la Isla del Encanto, Alexa rompió el silencio en el segmento ?Sin Rollo? del mismo morning show de Univision:

"No es la primera vez que alguien me critica, es parte de la vida, pero cuando hablé con mamá, y me contó que quien era ella me dolió un poco, porque no me conoce. Mi mamá habló muy bien de ella, dice que es una persona muy hermosa, y yo también creo que es muy bonita, pero no me gusta que ella hable así sin conocerme", comenzó diciendo Alexa vía Skype desde Puerto Rico.

Cuando Alicia se defendió para explicar por qué había hecho ese comentario, la Miss Universo dijo que era por preocupación, que ella había atravesado un cáncer de seno debido a una cirugía y que le quería dejar ese mensaje a Alexa. Precisamente, esto le preguntaron y así les respondió:

"No, yo no sentí que ella se estaba preocupando de mí, una persona que está preocupada por otra persona me manda un mensaje privado o habla con mi mami, lo que publicó es algo muy feo, yo no se si ella critica a todas las personas que se han hecho arreglos, aun en Univision hay personas que se han hecho cosas, todo lo que me he hecho está aprobado por la ley", aseguró.

Tony Dandrades, parte del panel y quien la conoce de pequeña a Alexa, pues su mamá fue presentadora de "Primer Impacto", show en el que trabaja el periodista, le preguntó si este tipo de comentarios la afecta y esto fue lo que le contestó:

"Lo único que me afecta es que mi mamá y mi abuela están mirando y ellas ven todo, y yo adoro a mi familia y eso me duele, lo demás todo me resbala, pero sí me dañó porque es una persona que mi mamá habla muy bien de ella, yo estuve años buscando un médico para las cosas que me quería hacer. Todas las cosas que yo me he hecho son temporales y todas legal, yo siento mucho lo que ella pasó y no debe hablar sin saber", dijo tajante Alexa.

Sobre su supuesta obsesión sobre las cirugías que se realiza, la hija de Myrka quiso terminar con el mito y según su versión, nada es lo que parece.

"Creo que la gente habla mucho sin saber, yo no me he hecho muchas cosas, yo me hice los senos dos veces, la primera vez lo hice muy natural, y la segundas más grande, lo hice porque quise, no busco la perfección, no soy perfecta, yo hago mucho ejercicio. Aunque me he puesto cosas hoy estoy en el gimnasio todos los días, cinco veces en la semana. Me quería poner más labios, me los puse, con unos labios chiquitos y con maquillaje se ve como otra persona, la realidad es que yo crecí, yo cambié, no tengo porqué mentirle a nadie, no tengo porque no compartir mis secretos".

Pese a que asegura que el comentario de Alicia le hizo mucho daño, sin duda también ella sacará su beneficio pues le confesó al show que contará todos sus secretos y sus procedimientos en su canal de Youtube:

"Yo tengo un plan que pronto voy a subir un video de Youtube, y voy a hablar de mis cirugías, de mis mantenimiento, quiero decirle a la gente las opciones que tienen. Yo quiero hablarle a la gente, lo más importantes que no se pongan coas que no saben, que vayan con un médico que sepa lo que están haciendo".

Y la pregunta del millón llegó cuando Karla Martínez, quien modelaba el panel le preguntó si aceptaba o no las disculpas que, después de la controversia, le dio Alicia Machado:

"Sí, claro que sí, yo entiendo que a la gente le gusta hablar, chismear o se le sale algo feo, yo creo que ella quiso hacerme sentirme mal y sí lo hizo, pero no quiero pensar más, tengo proyectos y quiero pensar en eso".

Y agregó: "Yo no siento que ella es mi enemiga, no voy a hablar mal de ella porque ella está siendo víctima de lo mismo, de bullying. Me siento mal por ella, no creo que es mala persona, espero que no haga más estas cosas con otras gentes joven como yo".



