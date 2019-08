Alfred Hitchcock, 120 años del maestro del suspense

Este día se cumplen 120 años del nacimiento de Alfred Hitchcock, uno de los mayores genios en la historia del cine, autor de películas para la eternidad, considerado como el gran maestro del suspense y aún plenamente vigente como influencia de los más brillantes autores modernos del género.

Desde Jordan Peele ("Get Out", "Us") hasta David Fincher ("Gone Girl", "Panic Room"), pasando por Martin Scorsese ("Cape Fear", "Shutter Island"), gran parte de la trayectoria de Brian de Palma e incluso David Lynch ("Mulholland Drive"), las referencias al cine de Hitchcock se suceden en tramas que convierten al espectador en voyerista, con falsos acusados, víctimas rubias e identidades dobles.

François Truffaut aseguraba, incluso, que Hitchcock se encontraba al nivel de artistas como Kafka, Dostoyevski y Edgar Allan Poe a la hora de describir la ansiedad del hombre.

"Hitchcock es puro cine, influencia ‘a fuego’ en el género y fuente de inspiración para tantos cineastas", dijo el director español Francisco Gutiérrez, un gran admirador de Hitchcock al que rindió homenaje con el cortometraje "Norman’s Room", que giraba en torno a la célebre secuencia de "Psycho" en la ducha, "de brillante ejecución e impacto".

Aquel asesinato de Marion Crane es para Gutiérrez "referente y objeto de fascinación casi obsesiva", un "momento irrepetible" del cine que logró "clavar en la retina" de los espectadores.

Nominado al Óscar en cinco ocasiones como mejor director ("Rebecca", "Lifeboat", "Spellbound", "Rear Window" y "Psycho", 1960), únicamente recibió el reconocimiento de la Academia de Hollywood con la estatuilla honorífica en 1968 de manos de Robert Wise. Además, cuatro de sus obras obtuvieron la nominación como mejor película ("Foreign Correspondent", "Suspicion", "Spellbound" y "Rebecca", que se llevó el galardón).

60 años de puro cine

Pero su talento iba mucho más allá de los premios.

El orondo realizador de papada prominente, nacido en Essex el 13 de agosto de 1899, construyó una filmografía sin parangón a lo largo de seis décadas.

Sus inicios en la época del cine mudo dejaron perlas como "The Lodger", en la que comenzó a labrar su peculiar capacidad para crear tensión y suspense (estilo "hitchcockian"), esta vez con una historia en la que una mujer sospecha que uno de sus huéspedes es un asesino en serie conocido como "El vengador".

Además, la cinta es recordada por ser la primera ocasión en que el director hizo acto de presencia en la pantalla, seña que se convertiría en una característica.

Su primer trabajo hablado fue "Blackmail", rodada originalmente en mudo y que, posteriormente, fue reeditado con sonido.

Y antes de dar el gran salto a Hollywood convencido por el productor David O. Selznick (con quien firmó un contrato por cinco películas y $800,000), dejó dos de los mejores "thrillers" británicos de la historia ("The 39 Steps" y "The Lady Vanishes") con elementos tan recurrentes de su cine como el espionaje y la confusión de identidades.

El más brillante

Con su marcha a EUA se vio al Hitchcock más brillante y no pudo comenzar esa andadura con mejor pie que con "Rebecca" (1940), un clásico protagonizado por Laurence Olivier y Joan Fontaine que obtuvo 11 candidaturas a los Óscar. Fontaine, un año después, se llevó el premio de la Academia por "Suspicion", algo que ningún otro actor (hombre o mujer) logró con una película del cineasta británico.

Esa cinta supuso también su primer trabajo con Cary Grant, con quien volvió a colaborar en "Notorious", "To Catch a Thief" y la mítica "North by Northwest", cuya escena del avión acechando al protagonista pasa por ser una de las más recordadas del celuloide.

"Rope" (1948), su primera película en color, fue también el inicio de sus trabajos con James Stewart, con quien filmó después "Rear Window", "The Man Who Knew Too Much" y "Vertigo".

Y en ese catálogo faltan aún por mencionar títulos como la célebre "The Birds", "Topaz", "Torn Curtain", "Strangers on a Train", "Dial M for Murder" o "Marnie", entre otros, además del famoso formato televisivo "Alfred Hitchcock Presents", cuya inolvidable sintonía daba paso a la aparición de perfil del celebrado realizador.