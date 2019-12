Alfredo Adame asegura que Steven Spielberg quiere trabajar con él

Luego de sus problemas amorosos, Alfredo Adame ha recibido una buena noticia en el aspecto laboral, ya que estaría trabajando con el reconocido cineasta Steven Spielberg como parte del elenco de la serie que hablará de Hernán Cortés y su llegada al Nuevo Mundo.

Durante una entrevista, el actor reveló que fue la producción del director estadounidense la que se comunicó con su agente para ofrecerle el papel de Pedro de Alvarado, gobernador español que fue parte de la conquista dirigida por Cortés.

“Mi agente me informó que esta producción dirigida por Spielberg está interesada en que yo me sume al reparto de esta serie que prepara y no dudé en mandar lo que me pidieron. Estoy a la espera de lo que decida la producción”, detalló el también conductor.

Acto seguido, Adame aseveró que es tanto su interés en este proyecto, que no pondrá ninguna condición para estar ahí. “Si me aceptan, claro que no pondré obstáculos, es una gran oportunidad y una producción inigualable; además, es un tema que me apasiona”.

Finalmente, Alfredo destacó que tiene los elementos necesarios para formar parte de esta serie que contará con la actuación de Javier Bardem, que dará vida a Hernán Cortés.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.