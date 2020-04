Alfredo Jiménez y Grupo La República lanzan “Ya no creo”

“Ya no creo” es una canción totalmente original de cantautor Alfredo Jiménez. El tema cuenta con su propio video y ya está disponible en Youtube desde el 18 de marzo.



“La verdad no pretendía lanzar la canción debido a la situación que estamos viviendo en El Salvador por el coronavirus, pero al analizar bien la situación y darme cuenta que somos artistas del entretenimiento y que en todo momento debemos estar para el público y ahora que existen las plataformas tan grandes pues hay que aprovechar y hacerle ver a la gente que se quede en casa por su bien, viendo música original y salvadoreña gracias a Dios somos una agrupación que hemos hecho historia pues son pocas las agrupaciones que llegan a posicionarse en tan poco tiempo”, expresó el líder del Grupo La República.

Como agrupación han recibido gran aceptación por parte del público Centroamericano y han podido presentarse en países como Guatemala y Honduras.



En la grabación de video también participó la modelo Alejandra Vega, originaria de San Vicente.



Jiménez además expresó que “Ya no creo” habla de aquellas personas que ya no creen en el amor debido a las situaciones libres que ahora experimentan los jóvenes y que ya no creen en los sentimientos.



Músicos altruistas



Como dato sobre ellos te contamos que frente a la emergencia nacional como empresa y como agrupación se unieron para solidarizarse con sus músicos. “Hemos decidido apoyar a nuestros músicos con un fondo para que ellos puedan combatir esta cuarentena y puedan llevar el sustento a sus familias. Creo que después de todo debemos ser responsables, ver en el futuro y aprender qué hay que ahorrar para cualquier situación que pueda pasar”, dijo el vocalista y agregó que tuvieron que suspender al menos 10 eventos para evitar la propagación del contagio de COVID-19 (coronavirus)