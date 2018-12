Algunos famosos de Hollywood reaccionan a video de Kevin Spacey

Varios famosos de Hollywood han reaccionado al video que colgó en la red el actor Kevin Spacey, ganador de dos premios Óscar y acusado de abuso sexual a un joven de 18 años, en hechos ocurridos en el 2016.

Para varios de los famosos, el video tiene calidad de espeluznante, como publicó la actriz Alyssa Milano: “Vean el espeluznante video que subió el Sr. Spacey luego de que se conoció la noticia”.

Milano, conocida por su participación en 'Quién manda a quién', se refería a que ya se conoció que el actor deberá comparecer ante las autoridades de la isla de Nantucket, cerca de Boston, el próximo 7 de enero.

En dicho video, Spacey aparece como su personaje de Frank Underwood de la serie 'House of Cards', de la que fue despedido tras conocerse que fue acusado de darle licor a un joven de 18 años y que luego tuvo con él “conductas inapropiadas”, lo que dio pie para otras acusaciones en su contra.

También habló del video Jon Favreau, actor, director y guionista, quien tuiteó: “¿Kevin Spacey está usando el equipo de abogados de Donald Trump?”, refiriéndose a los continuos comentarios en redes del presidente estadounidense y por los que recibe gran cantidad de críticas.

Otro que opinó fue Craig Mazin, guionista y productor, quien argumentó, con su conocido sentido del humor: "Lo único positivo del video de Kevin Spacey es que podemos señalarlo y decir: ‘Eso es lo que pasa cuando no se tiene un guionista'”.

El actor estadounidense, en este video de tres minutos, habló con el dejo de su personaje de 'House of Cards' y fue muy irónico respecto a lo que le está sucediendo.

Con un delantal navideño puesto, Spacey dijo a la cámara: “Sé qué es lo que quieres. Claro, han tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Es decir, después de todo, hemos compartido todo tú y yo. Te he contado mis secretos más profundos y oscuros, te he enseñado exactamente de lo que es capaz la gente. Te he sorprendido con mi honestidad, pero sobre todo te he retado y hecho pensar".

Y agregó: "Tú me quieres de vuelta. Por supuesto que hay algunos que se creen todo y han estado esperando que yo confiese todo, y están muriéndose para que declare que todo lo dicho es verdad y que tengo lo que merezco. ¿No sería fácil? Si fuera todo tan fácil. Pero tú y yo sabemos que nunca es tan fácil, ni en la política, ni en la vida".