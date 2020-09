Alicia Keys lanzará su disco hoy

Alicia Keys anunció esta semana -por sorpresa- la publicación este día, de su nuevo álbum de estudio, titulado sencillamente "ALICIA" y que fue uno de los grandes perjudicados por la pandemia de covid-19, ya que iba a ser lanzado durante el primer semestre de este 2020.

Pero, poco a poco Alicia lanzó una serie de sencillos entre los que destacan "So Done" junto a Khalid, "Underdog", "Show Me Love" o "Time Machine". Pero, fue exactamente hace una semana que vio la luz "Love Looks Better", coescrita y coproducida junto a Ryan Tedder, líder de OneRepublic y responsable de otros grandes éxitos mundiales entre los que destacan "Bleeding Love" de Leona Lewis o "Halo" de Beyoncé.

"ALICIA" será el séptimo disco de estudio de Keys en el mercado y llega cuatro años después de "Here" (2016). Está previsto que la artista lo presente en directo en el verano de 2021 de una gran gira mundial, pospuesta por el covid-19.

Alicia ha ganado durante su carrera 15 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.