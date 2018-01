Alto Impacto Dispuestos a dejar huella

Sus integrantes no podían elegir otro nombre. Alto impacto, en efecto, les da presencia en la escena artística.



En el espectáculo ofrecido en “Toque de fama”, alrededor de 27,000 personas se conectaron a través de Facebook Live para no perderse cada pieza musical y las movidas coreografías.



La experiencia está presente en la columna vertebral de esta propuesta. Alto Impacto es una nueva agrupación de corte tropical urbano liderado por el ex Raza Band David Avilés, y actualmente está conformada por el talento de cinco cantantes y nueve músicos.

Ante la presencia de consolidados artistas tropicales en el país, estos visionarios jóvenes decidieron romper el hielo con la canción “Me emborracharé”.

“Muchas gracias, fans, por colocar ‘Me emborracharé’ en posición número 4 en las radios nacionales a un mes de su lanzamiento”.

David Avilés, cantante

Propuesta original



“Me emborracharé” ya suena en las diferentes estaciones juveniles y tropicales del país. Sus integrantes reconocen que la aceptación del público los ha dejado sorprendidos, y es por ello que a diario se motivan. En respuesta a este alcance se autodenominan “Kings of cumbia” (Los reyes de la cumbia).



“Es sorprendente el impacto que ha provocado nuestro tema ‘Me emborracharé’”, dijo con asombro Avilés en entrevista con Elena Villatoro en “Toque de fama”. Esta versión contó con arreglos de Edimar Bonilla, director de la agrupación.



Comentaron también que en diferentes programas nacionales de televisión los han considerado como un grupo que está marcando la diferencia. En “El sótano”, de canal 21, fuimos nominados a mejor grupo tropical del año”, continuó el líder.



El 2018 les parece seductor para recorrer los caminos que tienen en mente, y es por eso que, además de las giras nacionales e internacionales, el propósito principal es entrar a los estudios de grabación y concluir con nuevo material. “Nuestro propósito para este año es completar nuestro primer disco”, dijeron.



“Me emborracharé” está disponible en el canal de YouTube oficial y en las redes sociales. Según sus propias palabras, este tema habla de despecho de un amor no correspondido, y que busca olvidar ese amor muchas veces por el camino equivocado de la “bebida”.



Tres son los meses de trayectoria, pero la vitalidad y entrega que demuestran es inigualable. En sus show cantan géneros musicales desde cumbia, merengue bachata , música banda, rancheras y hasta rock.

Confesiones. En plática con Elena Villatoro recordaron viejos tiempos en sus antiguas agrupaciones y cómo todo ese aprendizaje ahora lo ejecutan como Alto Impacto. Fotos de LA PRENSA/Javier Aparicio

Integrantes La llamada delantera de Alto Impacto está conformada por Menny Pérez, Carlos Monterrosa, Élmer Vásquez, Eduardo Malisia y David Avilés, líder y ex Raza Band. Pronto lanzarán el sencillo “Mi negrita linda”.