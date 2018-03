Álvaro Torres: “Me duele muchísmo ver que nuestro país, de por sí pequeñito, esté tan dividido”

Lee también

Luciana Sandoval fue la encargada de presentar a Álvaro Torres en el concierto PA25. Antes de que la Orquesta Sinfónica de El Salvador empezara a tocar, el cantautor salvadoreño decidió dedicar unas palabras a los asistentes.Tras decir que estaba emocionado y contento, dijo que “ojalá que esta noche (16 de enero) dé paso a una mañana nueva, en la que no nos vamos a agredir tanto como está ocurriendo”. “Eso vemos desde fuera”.“Me duele muchísmo ver que nuestro país, de por sí, pequeñito esté tan dividio. Eso es doloroso. Eso lo vuelve más pequeño”, expresó el artista. Dijo que la patria se ha vuelto pedazos, por lo que hay que volver a unirlos.Explicó, además, que el verdadero título de “Patria querida” es “Reencuentro”.Previo a esto, Torres participó en una conferencia de prensa, en la cual también fue muy crítico con la situación actual.“En estos 25 años hemos visto poco del anhelo que sembramos desde el inicio, el camino es largo. Ojalá no tengan que pasar 25 años más para que se concrete el verdadero propósito que tuvieron los Acuerdos”.Agregó: “La patria no es la élite política que nos gobierna. La patria somos nosotros”.