Amanda Seyfried ya es mamá

Lee también

La actriz estadounidense Amanda Seyfried dio a luz a una niña, fruto de su relación con el también actor Thomas Sadoski, según confirmó a la revista People una representante de la protagonista de “Mamma Mia!”La noticia llega poco más de una semana después de que Sadoski, de 40 años, confirmó durante “The Late Late Show with James Corden” que él y Seyfried se habían casado en secreto. Ambos llevaban comprometidos desde septiembre.Para Seyfried, de 30 años, se trata de su primer matrimonio, mientras que el actor de “The Newsroom” ya estuvo casado con Kimberly Hope. Con la bebé recién nacida, ambos se estrenan como papás.Los esposos se conocieron en 2015, luego de participar en la obra de Broadway denominada “The Way We Get By”. Sin embargo, fue hasta que trabajaron en la película “The Last Word” que comenzaron el romance que ha dejado como fruto a su hija.