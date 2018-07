Amanda Seyfried: “Se burlaban y reían de mí”

Amanda Seyfried fue nombrada en 2009 y 2010 como una de las 100 personas más hermosas del mundo por People. También la revista Who la colocó en el segundo puesto de una lista similar en 2010.

Asimismo, ha aparecido en listas del tipo “más deseadas” o “más sexis”.

Aunque ahora sea considerada como una de las mujeres más bellas, no siempre fue así para Seyfried.

La protagonista de “Mamma Mia!” habló de los difíciles momentos que vivió durante su periodo como estudiante, en una entrevista al diario británico The Independent.

“Empecé a trabajar como modelo porque me parecía una industria muy glamurosa y básicamente porque la gente me dejaba. Se reían de mí en el colegio porque era fea y muy pálida”, expresó.

Afortunadamente, esta situación cambió. Y para mayor suerte, la actriz vive una gran etapa profesional, así como una inmejorable vida sentimental y familiar.

Pero no todo es positivo en su vida. La actriz lleva años lidiando con los efectos de su trastorno obsesivo-compulsivo.

“A medida que me he ido haciendo mayor, me he vuelto un poco más oscura a la hora de analizar todo lo que ocurre a mi alrededor”, dijo, a pesar de los progresos que ha tenido.