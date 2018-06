Amandla Stenberg, de Los Juegos del Hambre, confesó que es lesbiana

En la primera entrega de la afamada franquicia "Los Juegos del Hambre", Amandla Stenberg encarnó a Rue. Pero recientemente, está en boca de muchos no por sus protagónicos en rodajes sino por su valentía al aceptar su homosexualidad.

La actriz, se confesó en una entrevista con la revista Wonderland Magazine y posteriormente brindó una explicación en sus redes sociales. "Fuera y orgullosa. Estoy tan feliz de decir las palabras. Sí, soy gay en tinta oficial. Entrevistada por Wonderland. Gracias a King Princess por brindarme un espacio seguro para salir", escribió la joven de 19 años de edad.

Comentó su sexualidad no tenía nada que ver son su pasado y que además, se siente orgullosa y plena. De igual forma, no es la primera vez que se pronuncia respecto al respeto de los derechos humanos. En 2015, Stenberg fue declarada "Feminista del año" por la Ms. Foundation for Women.

"Mi sexualidad no es consecuencia de mis experiencias pasadas con los hombres, a quienes he amado; es sencillamente algo con lo que nací y que aprecio enormemente. Me embargó un profundo alivio cuando me di cuenta de que era gay; no bisexual, ni pansexual, sino gay, y que siento un amor romántico hacia las mujeres", aclaró la actriz.