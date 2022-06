Amber Heard planea escribir un libro sobre ella y Johnny Depp para poder pagar la millonaria indemnización al actor

Hace unas semanas la abogada de Amber Heard aseguró que la actriz no podía pagar los 10,35 millones de dólares a su ex marido que fijó el tribunal de Fairfax, Virginia, tras el mediático juicio por difamación que los enfrentó a ambos.



Ahora el medio estadounidense "OK! Magazine" reveló que Heard está dispuesta a escribir un libro para hablar de su vida privada y de su matrimonio con Johnny Depp, para poder pagar esa suma.

De acuerdo al medio, la actriz ya firmó un contrato para ello. Una fuente cercana a Heard afirmó a la revista que ella no está en "condiciones de rechazar el dinero".

"Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Ya no tiene nada que perder y quiere contarlo todo", señaló.

jurado estableció que Heard debe pagar una indemnización de 15 millones de dólares por difamar a su marido, pero por las leyes de Virginia el máximo puede ser 10,35 millones.

En tanto, Depp tendrá que abonarle a la actriz 2 millones de dólares, de modo que ella finalmente tendría que pagar 8,35 millones. Distintas fuentes estiman que la fortuna de Heard está entre 2, 5 y 8 millones de dólares. Su mejor año de ganancias fue en 2019, cuando obtuvo 3 millones de dólares.

En tanto, Depp tiene una fortuna mucho más afianzada, pues comenzó su carrera como actor en 1984. De acuerdo con "Forbes", las posesiones del actor están valuadas en 48 millones de dólares. Esa suma lo situó como "una de las celebridades más ricas", en 2017.