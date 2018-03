America Ferrera habla de serie

Lee también

La gentrificación en un barrio latino de Los Ángeles es la excusa narrativa de “Gente-fied”, la nueva serie de America Ferrera que, tal y como subrayó la actriz en una entrevista con Efe, aborda desde el humor los conflictos de identidad y generacionales de los hispanos en Estados Unidos.“Leí el guion (de “Gente-fied”) y me reí, lloré y vi experiencias con las que me identifico mucho y que no había visto antes representadas en televisión y películas”, explicó Ferrera, productora ejecutiva y actriz de esta nueva serie que se estrenó esta semana en el Festival de Cine de Sundance.Argumentó que ella misma creció como latina en Estados Unidos y que eso puede generar “un conflicto de identidad”, ya que quieres “abrazar” la cultura estadounidense, pero desde “las profundas raíces” de tu tradición familiar.