Amistades y familia: una relación necesaria en la adolescencia

Por naturaleza, los humanos son seres sociales que para poder crecer y desarrollarse necesitan crear vínculos de apoyo. En un primer momento estos son papá, mamá o los familiares cercanos; mientras que a medida los niños crecen y se mueven en nuevos círculos, estas relaciones afectivas aumentan y cambian su significado según cada etapa. En la edad preescolar, por ejemplo, las relaciones son cortas y de juego, a partir de los seis años, los niños desarrollan habilidades a través de la relación con sus iguales, mientras que en la adolescencia estas relaciones afectivas se vuelven más importantes.

El grupo de amigos de un adolescente forma parte fundamental en sus procesos de socialización, pero también puede tener sus riesgos. Muchos padres de familia temen las influencias negativas y la exposición a situaciones como el consumo de drogas, experiencias sexuales precoces y conductas de alto riesgo. Aunque, también se debe reconocer que los vínculos saludables entre amigos pueden convertirse en figuras de apoyo que les ayuden a afrontar momentos de crisis, durante esta etapa de constantes cambios físicos, psicológicos y emocionales.

Según Idalia Cabezas, psicóloga y directora ejecutiva de CAPED LIFE, cada etapa ofrece experiencias de crecimiento y aprendizaje que brindan oportunidades para desarrollar nuevas habilidades sociales como la comunicación, empatía, autocontrol emocional y resolución de conflictos. Sin embargo, son los padres de familia el primer modelo a seguir para que los hijos puedan construir experiencias positivas en torno a la amistad. "Como padres de familia debemos tener claro que la primera relación de apego es papá y mamá. Entre más saludable sea este primer vínculo, mejor será el proceso de selección de amigos entre niños y jóvenes. Si en casa ellos ven que se les respeta, se toma en cuenta su opinión y hay comunicación fluida, eso mismo buscarán en las relaciones externas", explicó Cabezas.

Los adolescentes se sienten más cómodos entre compañeros que atraviesan los mismos cambios y experiencias. Es por esto que suelen cuestionar las ideas de los adultos, sin embargo los expertos aseguran que en esta etapa es importante que los padres continúen en comunicación con sus hijos, manteniendo las normativas en casa de acuerdo a los valores y creencias familiares, y respetando acuerdos y compromisos creados entre ambos. "Es normal que en esta etapa los padres nos preguntemos qué hacer, hasta donde me debo involucrar y cómo debo marcar límites. Los acuerdos no se crean de la noche a la mañana, debemos basarlos en los valores familiares. Si un hijo nos pide permiso para una salida, por ejemplo, hay que evaluarlo según esas normas y ellos también reconocerán los límites", agregó la psicóloga.

El involucramiento de la familia es esencial en el desarrollo positivo de los hijos. Para esto, los mismos padres deben fomentar las relaciones con nuevos círculos, motivándolos a formar parte de instituciones sociales positivas como grupos de voluntariados, iglesia o scouts.

¿Cómo me gano la confianza de mi hijo?

La comunicación y la confianza son dos aspectos fundamentales para mantener una buena relación con los hijos adolescentes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una etapa que comprende entre los 10 a los 19 años, en donde se genera la transición entre infancia y adultez. Uno de los signos más comunes de esta época es la búsqueda de identidad y autonomía, la cual suele iniciar en la preadolescencia (10 a 13 años), a través de una necesidad de privacidad. A medida trascienden, es más común que se intensifique la búsqueda por independencia y suelen haber más desacuerdos entre padres e hijos, ya que ellos intentan pasar menos tiempo en casa y más tiempo con grupos de amigos.

Para Yosseth Portillo de Sánchez, psicóloga de niños, jóvenes y adolescentes, este período de transición, en un proceso que puede generar inseguridades, miedos y ansiedad no solo en los jóvenes, sino también en su familia. Es por eso que los padres de familia deben estar preparados y anticiparse a los cambios que sus hijos enfrentan. “Es necesario que los padres se informen con un profesional sobre las etapas de la adolescencia, a qué cambios se enfrentarán y cómo sobrellevar el proceso, sin tabúes y mente abierta. Hay que recordar que es una etapa donde los jóvenes son vulnerables y que ellos también la vivieron”, comentó.

Mantener lazos de confianza y de comunicación entre padres e hijos es clave, sobre todo cuando los hijos enfrentan un proceso de transición acelerada en el que necesitan la guía de personas que los amen y que velen por su seguridad. Una completa pérdida de confianza puede tener consecuencias negativas en la relación familiar.



Acciones para fortalecer la confianza con sus hijos:

1. Educar con el ejemplo

Es en esta etapa donde los hijos notan si los padres cumplen lo que dicen, lo cual es un factor esencial porque de lo contrario comienzan a cuestionar las normas familiares.

2. No traicione su confianza

Si su hijo le cuenta algo en secreto, consérvelo y no lo comente con otras personas. Si es algo muy grave, pueden conversar y explicarle la necesidad de decirlo, pero siempre y cuando él lo sepa.

3. Mantenga un tono positivo

Durante las conversaciones es importante que no se sienta atacado, si no brindarle espacios donde pueda hablar y expresarse tranquilamente.

4. Ponga límites claros

Es importante que existan acuerdos y límites entre permisos de salir, tareas escolares, uso de aparatos electrónicos, y de conducta en casa. De esta manera será más sencillo corregir cuando no cumpla las normas del hogar.

5. Crear oportunidades de responsabilidad

Los adolescentes están en un proceso donde buscan independencia, los padres pueden generar espacios controlados donde se les brinde responsabilidades y votos de confianza.

6. No prometer cosas que no se pueden cumplir

En esta etapa es importante generar estabilidad emocional y estos buscan confianza en sus padres, por eso es necesario mantener promesas o evitar hacerlas si no se sabe si se podrán cumplir.