Amy Adams Liberó sus miedos

Quizás una de las actrices más enigmáticas que ha tenido Hollywood. Amy Adams, que cumple este día 44 años de edad, no pone peros para asumir grandes personajes. Tiene un olfato único para coincidir con personajes por los que ha sido aplaudida. Desde los más románticos y fantasiosos papeles de Disney ("Encantada", 2007) hasta los más insólitos y dramáticos, como "Objetos cortantes" ("Sharp Objects").

Adams hizo cantar a niños y adultos como princesa encantada y ahí demostró que es una soprano lírica absoluta, pero definitivamente, los roles que le abrieron aún más las puertas fueron "Escándalo americano" ("American Hustle", 2013) y "Big Eyes" de 2014. Por ambos títulos fue reconocida con dos Globos de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

Actualmente, la franja de HBO la presenta como Camille Preaker, una periodista atormentada –que con sus habilidades como detective– investiga a profundidad la desaparición de una niña. Ella, pese a sus complejos y traumas, deberá encontrar su lado más profesional para no permitir que su vida personal se entrometa en el caso. "Objetos cortantes" está basada en la novela homónima de Gillian Flynn y es una miniserie de ocho capítulos de suspenso.

"Me habría gustado ser detective. Todo esto me hizo sentir muy vulnerable", reveló en una entrevista con El País y en efecto en cada escena se involucra hasta la médula.

Ese último protagónico llegó a manos de Adams en el momento preciso, no hacía televisión desde hace más de una década.

"No me interesan las historias políticas", aclara. "Pero ‘Objetos cortantes’ habla del dolor de las mujeres. Me gustan las historias no tradicionales, que nos muestran como los seres humanos que somos y no como un estereotipo", continuó.

Precisamente sobre esta realidad y siendo madre de una niña, procura apoyar campañas e iniciativas que acuerpen a las mujeres violentadas en sus lugares de trabajo. "En Hollywood solo estamos creando la plataforma para que otras esferas de la sociedad nos sigan", agregó. "Si alguien se siente violado, alguien necesita, cuando menos, arrepentirse".