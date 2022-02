Ana Gabriel "coquetea" con Kate del Castillo en pleno concierto

Un gran revuelo ha causado la cantante Ana Gabriel, tras haberse hecho viral un video donde le declara su amor a la mismísima reina del Sur, la actriz Kate del Castillo, durante un concierto que ofreció en la ciudad de Los Ángeles, California, como parte de su gira Por amor a ustedes.

El evento se realizó en el recinto The Forum, donde la cantante interpretó sus grandes éxitos como "Simplemente amigos", "Quién como tú", "Evidencias", entre otros, ante miles de personas, entre ellas Kate del Castillo, quien se encontraba en primera fila disfrutando del concierto, por lo que de inmediato fue ubicada por la intérprete quien hizo una pausa e hizo notar su presencia, acto seguido Kate, quien vestía muy casual de jeans y playera negra, se levantó para agradecer el aplauso de la gente mientra Ana Gabriel la veía desde el escenario.

"De verdad estoy casi, apunto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar... te amo, gracias por venir", dijo Ana Gabriel ante todo el público, haciendo sonreír a Kate del Castillo, quien desde su lugar le mandó un beso.

El video que compartió el usuario de Tik Tok @jofranko13, ha alcanzado en 24 horas más de 10 mil me gusta, publicación donde los comentarios son de los más divertidos como, "Hasta yo les pediría matrimonio a cualquiera de las dos para que me saquen de trabajar". "Me enamoré, sino se se casa Ana con ella yo sí me caso". "Que se casen, hacen bonita pareja", por mencionar algunos.

Después de esta presentación Ana Gabriel seguirá su gira en ciudades como Fresno, Denver, Phoenix, El Paso, Salt Lake City, Seattle, Laredo, Houston, San Antonio, Dallas, Miami, Fort Myers, Newark, Vienna, Charlotte y Nueva York.