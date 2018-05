Ana Yancy Clavel y su temor a usar transparencias

Al fin me animé a usar un vestido con un poco de transparencia y encaje, les tengo que decir que me cuesta mucho utilizar prendas asi, pero estos outfits con transparencias han sido preferencia de muchísimas mujeres y la verdad, las transparencias proyectan una imagen sexy, para eventos formales, citas de noche y fiestas las transparencias, junto con los detalles de encaje, pueden darte un aire muy elegante. Obviamente esto también tiene mucho que ver con la forma en la que combines tus prendas. Mas en mi historia Mi vestuario es de @didishopsv

