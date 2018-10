Ana de Armas rodará con Daniel Craig

La actriz cubana Ana de Armas sigue firme su camino en Hollywood e intervendrá en la cinta "Knives Out", dirigida por Rian Johnson ("Star Wars: The Last Jedi") y protagonizada por Daniel Craig y Chris Evans, informó Deadline.

El filme, que cuenta con guion del propio Johnson sobre la investigación de un asesinato, tiene también en su reparto a Lakeith Stanfield y Michael Shannon. El rodaje está previsto que empiece en noviembre.

Craig, que encarna en la cinta a un detective, saltará directamente desde este rodaje al del próximo proyecto de James Bond.

La actriz cubana está vinculada a otros cinco proyectos, además de "Knives Out", entre ellos se encuentra "Three Seconds".