AnaLu Dada: "Me encanta ayudar a una causa tan linda como Teletón"

"Hoy me levanté queriendo, que se vuelva un movimiento, que tu saques lo de adentro, eso que te hace mejor, saca tu fuerza interior y brilla como el sol, vuela alto sin miedo por El Salvador", son las primeras notas de la canción que se convirtió en el Himno Teletón este año que se realizará hoy y mañana.

Su creadora, Analu Dada, una joven de apenas 18 años de edad recién cumplidos (el miércoles 3), pero con el entusiasmo y la actitud positiva, que la caracteriza desde que se dio a conocer a principio de la pandemia en redes sociales.

"Para mí es un honor, me encanta poder hacer lo que me gusta y al mismo tiempo ayudar a una causa tan linda como Teletón, es mucha ilusión poder aportar con lo que me gusta", expresó Analu quien en el pasado también fue voluntaria durante varios años para la Teletón.

Según contó a PLUS, la canción "Actitud" fue escrita en tiempo récord, dos horas le llevó escribir y componer junto a Manuel Valencia Restrepo y Sergio Vargas Uribe esta canción que habla de cómo los personas, sin importar edad, sexo o condición social tendrían que ver la vida.

"Escribí la canción con el mensaje que ellos querían transmitir. Junto a mi equipo de trabajo, Animal Records, unos productores colombianos escribimos la canción y salió 'Actitud' que es obviamente una canción que comunica el mensaje Teletón", manifestó la joven quien también es parte del musical Poppins que se estará presentando desde hoy hasta el domingo.

Con la canción, Analu, quien recientemente lanzó su primer sencillo "Tu boquita", quiso transmitir un mensaje motivador a los salvadoreños. "Quisimos crear algo que consiguiera que los salvadoreños quisieran motivarse para salir adelante sin importar lo que venga. Por eso hacemos tanto énfasis en El Salvador, en que el límite eres tú y obvio con la campaña Teletón para salir adelante".

Hoy en día, la cantante es considerada como el futuro de la música pop, pues su impulso gracias a las redes sociales y al talento que posee es que ha llamado la atención de artistas internacionales como Sebastián Yatra, Rafael Pina, Natti Natash y Alejandro Sanz, por ejemplo; y también de sus productores.

"Estoy súper feliz y también con una gran responsabilidad, pero agradecida con el país, con toda la gente por el apoyo porque el éxito en la industria es el apoyo que la gente te da. Realmente me han dado muchísimo apoyo y estoy muy contenta", manifestó antes de asegurar que durante su presentación en la Teletón, les dará una sorpresa a los televidentes: "Les tengo una sorpresa para el sábado, esperaría que ese lanzamiento esté listo para noviembre o diciembre, así que me hace mucha ilusión presentarles todo lo que estamos trabajando".

Analu Dada asegura que la música es su sueño y lo está disfrutando al máximo ya que desde pequeña siempre se inclinó por el ambiente artístico y comenzó a bailar y a tocar el violín. De esta manera fue que se dio cuenta que le gustaba mucho cantar aunque le apenaba hacerlo en público. Ahora ya todo es historia, pues la joven se desenvuelve con mucha energía y entrega y durante la Teletón, no será la excepción.

"Quiero pedirles a los salvadoreños que siempre tengan una actitud positiva, lo voy a unir con la campaña Teletón porque nunca nos damos cuenta de lo importante que es la actitud en todo, en nuestro día a día, así que creo si siempre mantenemos una actitud positiva y creemos que si somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos podemos salir adelante con lo que nos propongamos", manifestó.

La Teletón es un evento en el año que está todo el tiempo ayudando a miles de familias alrededor del país y a veces no nos damos cuenta. Les diría que de verdad se sumen a apoyar, porque es una mega causa para ayudar a las personas que más lo necesitan. Les pido que se sumen, porque no sabemos si algún día, ni quiera Dios, nos toque a nosotros también pasar por algo así", finalizó la joven talento quien se mantuvo durante toda la entrevista con su actitud positiva, como la mismísima Teletón.