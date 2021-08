Analu Dada revelación del pop nacional

Analu Dada es una promesa de la música nacional y una revelación del pop salvadoreño. Tiene apenas 17 años y ha realizado varias colaboraciones, hace unos días lanzó su primer sencillo "Tu boquita", asegura que la música es su sueño y lo está disfrutando al máximo.

Desde pequeña edad comenzó a bailar y a tocar el violín. Con una sonrisa recuerda que poco a poco fue notando que le gustaba mucho cantar, aunque le daba pena hacerlo en público, su primer acercamiento fue en el coro del colegio, después una obra musical, y luego decidió interpretar covers.

Fueron las redes sociales donde encontró un importante espacio de difusión para dar a conocer su talento, desde 2019 ha interpretado temas de artistas como Sebastian Yatra, Los Montaner, Tini, Morat, y luego los comparte en sus plataformas digitales.

Analu Dada, cantante salvadoreña

Así en plena pandemia ingresó a un programa de concurso en internet producido por Universal Music, donde compitió con otros intérpretes haciendo covers y obtuvo el reconocimiento y la atención de varios artistas.

"Entré al programa Cover Me Show, donde gané mucha audiencia. Cada semana hay un artista diferente y yo envié mi cover y quedé entre las finalistas, entre los cinco mejores covers de Aitana, la artista española", reveló.

Aitana quedó impresionada con Analu, su interpretación de "Con la miel en sus labios" conmovió a la española, por eso la eligió como ganadora. Ambas conversaron a través de una videollamada y el premio fue la producción del cover bajo el sello de Universal Music.

Luego de esa experiencia, Analu conoció a tres productores con un sello colombiano en Animal Records, quienes le presentaron un tema que "encajaba perfecto" con ella, juntos terminaron de escribir la canción y la joven la grabó en su cuarto, mientras ellos estaban en Colombia.

El producto final fue "Tu Boquita" tema que oficializó su estreno como solista en la música nacional. El video fue dirigido por Francisco Castaneda Bence y rodado en diferentes locaciones de San Salvador.

"Ha sido todo un reto, una experiencia muy bonita, pero me ha encantado, el producto final. Me inspire en ese sentimiento cuando uno se está enamorando y te dicen que la otra persona no te conviene pero seguís ahí", dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Anteriormente había realizado colaboraciones con Dino Safie en la canción navideña "Un Regalo de Verdad".

También utiliza Instagram y TikTok para unirse a nuevos talentos de diferentes países y cantar juntos, lo ha hecho en varias oportunidades con otros jóvenes de Argentina, Colombia, España, Venezuela, México, entre otros.

Cree que el baile también complementa su carrera y crea un lazo más fuerte con sus seguidores. Aunque se inclina principalmente por el pop, con "Tu Boquita" eligió un pop más urbano y latino, pero asegura que en el futuro le encantaría experimentar una balada o pop en inglés.

Por el momento Analu está aprendiendo a tocar piano y guitarra para complementarse en el escenario.

Ana Lucía Dada

Fecha de nacimiento:

3 de noviembre de 2003

Cantante favorito:

Aitana, Sebastián Yatra, Shawn Mendes y One Direction

Lugar favorito de El Salvador:

El Lago de Coatepeque

Color favorito: Turquesa

Pasatiempo:

Cocinar

Comida que prepara:

Postres y sushi

Género de música para bailar:

Pop

Película favorita:

The Greatest Showman

Lugar que quiere conocer:

Las Maldivas

Deporte:

Fútbol y volleyball

Instrumentos:

Toca violín y ukelele