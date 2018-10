Andi Deris, vocalista de Helloween: "A El Salvador siempre lo tengo en mente"

La última parte del "Pumpkins United World Tour" de la banda de power metal Helloween se prepara para iniciar la gira por América Latina donde tiene programado reencontrarse con la escena metalera salvadoreña este próximo 28 de octubre, en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). La banda pretende lanzar a principios de 2019 un CD-DVD Y Blu-Ray en vivo con las grabaciones de los mejores momentos de la gira. Cabe recordar que la gira destaca el regreso de Michael Kiske, quien fue vocalista en los años ochenta y parte de los noventa; y Kai Kansen, quien fue guitarrista y vocalista por tres años y con quienes la agrupación fundó el género y tuvo grandes reconocimientos con sus dos "Keeper of the Seven Keys".

Ricardo Zepeda, productor de Black Moon Shows, lo llama el concierto del año y espera que El Salvador siga apoyando a este tipo de eventos.

LA PRENSA GRÁFICA conversó con Andi Deris, vocalista de la legendaria banda de power metal alemán, considerada por algunos críticos como una de las agrupaciones precursoras del género a nivel mundial.

¿Qué recuerdas de la última visita que realizó Helloween a El Salvador junto al grupo finlandés Stratovarius?

Tengo muy buenos recuerdos. Un público muy entusiasmado, entregado con nosotros. Lo malo en esa ocasión es que me encontraba enfermo y eso no me permitía disfrutar del show, no solo en El Salvador sino que también en otras fechas que realizamos por Latinoamérica.

¿Ha sido complicado reunir a los integrantes de los 30 años de vida de Helloween?

Es una idea difícil (piensa). Reunir a los integrantes de los 30 años de la banda, viajar por todo el mundo, tocar tres horas en cada show, no estábamos seguros si funcionaría, pero después de los primeros shows comprendimos que marchamos por el camino correcto.

¿Cómo calificas la recepción del público en general?

No estábamos seguros de cómo sería la recepción del público. Si les gustaría el show o no. Al final, cuando se abren las puertas y ves llegar a cada uno de los fans, disfrutar del show, te sientes más tranquilo y comprendes que han hecho un sueño realidad.

Hemos leído que te ha impresionado El Salvador, por su belleza y naturaleza.

Es un hermoso país, la naturaleza se encuentra en todas partes, lo considero un país pequeño pero fuerte, no sé cuántos turistas tendrán, pero sería de gran ayuda realizar una mayor promoción.

Andi, para finalizar: ¿Qué pueden esperar los fans salvadoreños y centroamericanos este fin de semana cuando Helloween se presente en CIFCO?

Garantizo que tendremos una gran fiesta. Mis expectativas me dicen que la pasaremos genial y ellas nunca me han traicionado (entre risas). Espero que los fans no hayan cambiando y tengan ese espíritu metalero.