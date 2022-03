André Guttfreund ganador del Óscar: “el cine nos da valor para enfrentar cosas”

Este día se celebran los Premios Óscar y si hay alguien que conozca la experiencia de competir por una estatuilla es Andre R. Guttfreund. El salvadoreño y único centroamericano que fue reconocido por la Academia en 1977.

Tenía 30 años cuando obtuvo el máximo galardón en la industria cinematográfica, un Premio Óscar, por su trabajo junto a Peter Werner en "In the Region of Ice", ganadores en la categoría de Mejor cortometraje. Una historia basada en el cuento del mismo nombre de Joyce Carol, que realizó como parte de su tesis de maestría en el American Film Institute (AFI).

Guttfreund es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1979, y cada año junto a otros cineastas y profesionales del cine, brinda su voto para elegir a los ganadores de los Premios Óscar.

Este año por primera vez en la historia, la votación se realizará de manera diferente. Anteriormente, los miembros de la Academia recibían el material con las películas pre seleccionadas mucho antes de su nominación, ahora se ven desde una plataforma virtual donde se encuentra todo el contenido. La selección es un proceso largo, inicia cuatro meses atrás hasta que se eligen las mejores.

Guttfreund invitó a PLUS a su casa para contar algunas de sus valiosas experiencias, revivir sus memorias y conversar sobre cine. Recibió al equipo con una sonrisa y de inmediato comenzó a presentar "sus tesoros", cajas y más cajas de archivos con películas nominadas al Óscar en las últimas décadas. También mostró su pesada estatuilla cubierta de oro.

La amabilidad acompaña su propiedad para hablar sobre filmes. Deja claro que el cine es su vida. Lo ha sido desde siempre. Aunque como cualquier joven en búsqueda de su rumbo inició en la carrera de Relaciones Internacionales que a los meses cambió por el teatro, luego se inclinó por un camino similar que le recomendaron por sus notables habilidades: el cine.

En sus más de cuatro décadas en la industria, ha destacado como productor y director de cine. También en la enseñanza para nuevas generaciones de talentos en diferentes universidades estadounidenses.

Luego de establecerse en Los Ángeles, Estados Unidos por 30 años, regresó a El Salvador en 2010, cargado de reconocimientos, proyectos culminados y con el propósito de apoyar a los cineastas salvadoreños. Tiene un mensaje claro que luce estampado en su camiseta bajo su oscuro saco: "Watch more movies" o en español "Mirar más películas".

Cuenta que antes de obtener una nominación 189 filmes se postularon para Mejor película en la edición 94 de los Premios Óscar. Guttfreund nos comparte su valoración personal de cada una.

Las nominadas

10 filmes compiten en la categoría de Mejor película:

1. Coda

“Es una muy buena película y el tema es muy emotivo. Tiene valor el lado emotivo y está muy bien hecha pero está basada en una película francesa que para mí es mucho mejor que esta, con el mismo tema, misma dinámica y aunque es moderna comparada con la otra le quita la originalidad, que para mí debería contar en la evaluación de una película”.

2. Don't Look Up

“Es otra de esas películas que entretienen, con mucho humor y relevancia por incluir algunos temas que estamos viviendo y un sarcasmo que nos lleva a reírnos de nosotros mismos. Está muy bien hecha y satisface la mejor calidad en entretenimiento pero no reta el cerebro, no reta el alma, ni el corazón, pero si lo satisface”.

3. Drive my car

“Fenomenal, es como una hazaña. Tiene peso intelectual porque incluye teatro y una relación muy compleja entre esposos y muchos sentimientos de culpabilidad de varios personajes que se tienen que resolver”.

4. Dune

“No es mi tipo de película y a mí me aburrió. Aparte que soy amigo de David Lynch (director de Duna 1984) y esa era más interesante por David, yo soy transparente y no me voy por lo popular”.

5. King Richard

“Es bonito ver como crecieron las primeras muchachas negras en el mundo del tenis, pero es una película que pudo haber sido para televisión, no tiene envergadura o peso comparado con otras, no tiene la calidad cinematográfica que para mí es esencial, aunque me entretuvo”.

6. Licorice Pizza

“El director me encanta, los actores me aburren, para mí no tienen ningún carisma. Es un ejemplo de idolatría hacia el director. Es una película sobre crecer, ser adolescente en cierta época, y como crecen en su relación uno con el otro, la gente necesita cine así”.

7. Nightmare Ally

“Visualmente fabulosa, la calidad de la película, tiene una elegancia y unas dimensiones cinematográficas impresionantes, pero no es una película que me llegara al corazón, algo que para mí es importante”.

8. El poder del perro

“Me fascinó. Buen wéstern hecho en Nueva Zelanda. Hay una dinámica y cuestión de venganza bien compleja, interesante. Bien bella la película, Jane Campion, su directora explora todas las capas, merece las nominaciones que tiene”.

9. West side story

“No soy gran fan de musicales y me gustó el original, uno de los pocos musicales que disfruté de esa época, esta no me enamora más, me aburrió. Es como un show de Broadway en el cine”.

10. Belfast

“Kenneth Branagh es excelente actor y director. Bien hecha, blanco y negro es lindo. Para mí se transforma un poco a Disney por las relaciones del niño, que no me impresionó como actor, no me capturó para todo el viaje”.