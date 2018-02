Andrea Mariona no se le quedó callada a una seguidora por una broma, le respondió así

A veces hay que ser directos para aclarar las situaciones y la presentadora de VTV lo sabe de sobra. Andrea Mariona le respondió a una seguidora por un comentario “en broma”.

Como es habitual la modelo de “En vivo con Ana Pao y Andrea” publicó unas fotografías que le tomó su esposo en una sesión fotográfica en la playa, pero claro entre pose y olas su traje de baño se mojó.

Pero una persona le preguntó en sus redes sociales si “eso es pipi”. Mariona, usualmente no brinda una explicación a sus acciones, pero al respecto sí tuvo palabras que decir.

“No sé ni qué responder a este tipo de comentarios, pero ya que es una pregunta clara: "NO SEÑORA no es pipi”, escribió. A esto, la usuaria le respondió que no quería incomodarla o molestar, que solamente era una broma.

Otros de sus admiradores, sugirieron a Mariona a ignorar este tipo de comentarios y destacaron su elegancia como modelo.