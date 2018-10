Andrés Calamaro: "Algunos intentamos conquistar el mundo"

La música es su mayor expresión y con el tema "Verdades afiladas" Andrés Calamaro da un adelanto al público sobre lo que podrán escuchar en su nuevo disco, "Cargar la suerte", que lanzará de manera oficial el 2 de noviembre. Un título que como bien expresa "evoca los aromas de lo auténtico".

Calamaro, de 57 años, es reconocido por álbumes como "Alta suciedad" y "Honestidad brutal", que vieron la luz a finales de los noventa. El laureado ícono del rock argentino esta vez explora con nuevos registros (lírica ranchera) y sonidos de muchas guitarras, sin dejar de lado esa esencia que le abrió las puertas.

¿Cómo surge "Verdades afiladas"?

Creo que escribí esta letra el año pasado. Hice casi todas las letras primero. A principio de año seguía con los textos y empezamos con las maquetas completas, letra y música. El año pasado fue complicado, dimos conciertos y grabamos para otro disco. Pero empecé a escribir versos. Este año consolidamos un repertorio posible para grabar. Estimado amigo, escribo y después ya vemos para qué sirve. Más detalles los revela la propia canción que es transparente.

¿Cómo vive Calamaro una verdad afilada?

Como todo el mundo, la verdad a veces es cruel... y somos testigos. La verdad es nuestra conciencia, nos hace más sabios pero más amargos. Hay tantos escenarios posibles de verdades descarnadas... un mundo difícil que tiene hambre. A veces da vergüenza sufrir por pequeñas cosas.

¿Qué podrá recibir el público con el disco "Cargar la suerte"?

Una grabación extraordinaria de la vieja escuela. Mucho poderío instrumental. Un verdadero combate de 12 asaltos. Hay más además de "Verdades afiladas"... y guitarras afiladas. Esta grabación es una catedral y una cátedra.

¿Cómo fue la creación de "Cargar la suerte"?

Una grabación extraordinaria. Fue una grabación ambiciosa y todo resultó muy bien. Habíamos empezado con un puñado de letras que sirvieron para construir una base de canciones y pensar en un disco. Y lo hicimos. Germán Wiedemer y Gustavo Borner tienen todo el crédito en este álbum, lo mismo que los músicos que le pusieron mucho a esta grabación, en cuatro días y para toda la vida.

¿Cuál crees que es el mayor reto para un músico latinoamericano actualmente?

Cada uno tiene retos diferentes, el paradigma del éxito es diferente ahora. Ni siquiera estoy seguro en qué consiste el éxito de un álbum hoy en día. Algunos intentamos conquistar el mundo, otros respetan procesos creativos de vanguardia. Y hay que ganarse las giras, y después aguantarlas. Vivir de la música es incansable. Lo dijo el Gato Pérez: "Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juegan la vida".

¿Qué significa para ti el próximo lanzamiento de este nuevo álbum, a dos años de "Volumen 11"?

Hace 40 años (en estas mismas fechas) había terminado mi primera grabación de un disco. Es una cantidad descomunal de años. Inevitablemente es un disco fundamental en mi vida con la música. Hace 20 años grabamos "Alta suciedad" con Joe Blaney y, hace 40 años, estaba grabando con Beto Satragni música buena del Río de la Plata.

Con 40 años de trayectoria, ¿cuál es el secreto para seguir vigente como una de las figuras más icónicas del rock latino?

No tengo ningún secreto. Cada disco se puede grabar de 50 maneras distintas. Mayormente intentamos elegir bien, hacer lo que nos gusta o lo que sabemos hacer. No todas son victorias y los triunfos son sacrificados. Soy un hombre con suerte que no cree que la suerte exista.