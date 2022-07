Andrés García lucha contra la cirrosis: revela que le ha afectado la memoria y la audición

"Ayer yo me estaba muriendo, en serio", confiesa Andrés García sobre el accidente que tuvo ayer en su casa en Acapulco, donde sufró una caída que le abrió la cabeza.

El actor de 81 años combate la cirrosis que recientemente se le agudizó, y asegura que por culpa de esta enfermedad ha perdido la memoria inmediata y el oído; aunado a esto padece artritis y una preocupante debilidad que dice, le ocasionó la caída.

En entrevista con el programa "De primera mano", García contó que desde hace unos días ya vive con su esposa Margarita, y que poco a poco se ha ido recuperando, pues ha tenido una crisis de salud preocupante.

Andrés contó que despertaba "golpeado y con sangre por todos lados", pero no entendía el motivo, hasta que recordó que había tenido pesadillas en las que se peleaba con guerreros, así que atribuye a que estando dormido se golpeaba en la pared y eso ocasionaba sus dolores en nudillos, hombros, omoplatos y en varias partes del cuerpo.

Andrés García ha superado, entre otros males, la leucemia y el cáncer en la próstata, ahora está aprendiendo a vivir con la cirrosis, que ya no le permite caminar sin andadera, así que confiesa, esta vez la cosa está más delicada.

"La veo difícil pero voy a hacer la lucha", expresó.

El galán de la pantalla chica desea viajar a la Ciudad de México para que un gastroenterólogo lo revise, pero por su presión alta este viaje no ha sido posible.

Por el momento, Andrés lleva dos meses sin consumir alcohol e ingiriendo ansiolíticos; reconoce que la supervisión de su esposa ha sido algo muy positivo: "Yo no sabía la clase de mujer que tenía, es una buena gran mujer".

Detalló que su herencia ya está en orden por cualquier cosa, y aseguró que casi todo lo está dejando a nombre de su esposa Margarita y de algunos hijos que "se lo merecen, porque no todos se lo meren", expresó.

Andrés García celebrando en mayo sus 81 años.

Andrés García se abre con el público



El actor ha sido transparente sobre su estado de salud, ayer compartió a través de su canal en YouTube el video en el que los están atendiendo tras sufrir una aparatosa caída en su casa que le ocasionó una herida en la cabeza.

Tras en incidente fue llevado al hospital, ahora ya se encuentra en casa de su esposa recuperándose y reflexionando sobre su estado de salud.

García reconoció en la descripción del video que se encontraba mal:

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final".