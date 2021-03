Andy García principal en nuevo “remake”

Andy García será uno de los protagonistas de la versión latina de la comedia “Father of the Bride” que están preparando Warner Bros. y el director mexicano Gaz Alazraki.”Estoy muy emocionado de unirme a una película que ha traído tanta alegría durante tantos años y de representar a mi cultura y herencia cubana en esta historia”, dijo la estrella latina en un comunicado recogido por medios como Deadline o The Hollywood Reporter.

García, nominado al óscar a mejor actor de reparto por "The Godfather: Part III" (1990), será también productor de esta comedia. Alazraki, conocido por la exitosa película "Nosotros los nobles (2013) y por la también muy popular serie "Club de Cuervos" (2015-2019), será el realizador de este "remake" que contará esta vez y como novedad con una familia latina como protagonista.