Ángela, la hija de Pepe Aguilar, impone tendencia con jeans de cadera baja

Desde hace unos años que la hija menor de Pepe Aguilar incursionó en el medio artístico dejando claro que estaba dispuesta a hacerse de un nombre en la industria, y ha trabajado para ser reconocida como Ángela Aguilar.

Hoy en día, es una de las cantantes mexicanas juveniles más populares, algo que ha conseguido no solo por su impresionante voz, sino también por su forma de vestir, lo que ha hecho que sea señalada por sus seguidores como un ícono de la moda.

Gracias a esto, Ángela Aguilar es constantemente protagonista de notas que aluden y aplauden sus atuendos, y es ya un nombre recurrente en las inspiraciones de cómo llevar un look. Esta vez en De Última te mostramos cuál fue la imagen con la que puso en tendencia los jeans de cadera baja.

Una prenda controversial



Se dice que las tendencias regresan cada 20 años, con nuevos elementos pero conservando la esencia que marcaron pauta años atrás. Esto suena creíble si echamos un vistazo a cómo era la moda en esa época y nos fijamos qué tanto de ella está de vuelta.

Un gran ejemplo de esto son los jeans de cadera baja, una prenda codiciada por las celebs en los 2000, quienes los combinaban con crop tops y accesorios llenos de brillo. Que fueran una prenda popular no los volvía la pieza favorita de todos, y más de uno agradeció cuando dejaron de usarse. Y por eso, cuando diseñadores y firmas de moda afirmaron que los jeans de cadera baja o low rise estaban de regreso, los comentarios no se hicieron esperar, pues, aunque sin duda alguna hay quien se ve fabuloso en ellos, realmente son una prenda que hay que saber llevar, tal cual lo hacían celebridades como Britney Spears, uno de los principales íconos de la moda en esos años.

Ángela Aguilar trajo de vuelta el pasado con jeans de cadera baja

Justamente Ángela Aguilar es el ejemplo de que este corte, combinado correctamente y llevado con seguridad, puede ser una pieza clave para convertir un atuendo básico en un look llamativo y único. A través de sus historias en Instagram, la cantante de regional mexicano sorprendió con un outfit utilizando unos jeans low rise. Lo más llamativo de este look, además de los jeans, por supuesto, fue que Ángela se arriesgó a combinar texturas y colores que usualmente no veríamos en un mismo atuendo.

En la imagen pueden verse sus peculiares pantalones sujetados por un cinturón de animal print con textura en la parte inferior. Y en la parte superior, la joven hizo alusión a las combinaciones usadas entre mediados de los 90 e inicios de los 2000, con un suéter tejido lleno de flores bordadas; mismo que era diferente a los que usualmente vemos al ser crop top y contar con mangas acampanadas, otro guiño a esa época en la que, a pesar de que ella aún no nacía, supo dominar y hacer suya esta tendencia.

Por último, le dio el toque que la caracteriza con el collar de su nombre que usualmente lleva puesto y con una fedora circular en color camel, claro que combinaba con sus labios terracota que podían apreciarse en la mirror selfie que compartió.

Ángela Aguilar se robó las miradas una vez más gracias a uno de sus asombrosos atuendos.

Podemos tener la certeza de que Ángela Aguilar continuará robándose las miradas y levantando suspiros por su increíble estilo, además de los éxitos que seguirá cosechando. En cuanto a esta tendencia, si no crees que sea adecuada para ti, existen alternativas como jeans con el tiro un poco más alto que conservan el estilo de los low rise. Y si tú eres de los que esperaba que volvieran, este es tu momento, pues en algunas tiendas físicas y on line ya puedes encontrarlos y volverte todo un ícono que se suma anticipadamente a las tendencias.