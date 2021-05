Angelina Jolie dejó de bañarse por tres días. Esta fue la razón [+VIDEOS]

Angelina Jolie dejó de bañarse durante tres días por una buena causa: posar con abejas en peligro de extinción.

La famosa actriz posó serena y, practicamente disfrutando el momento, durante 18 minutos, mientras los insectos recorren su pecho y rostro. El resultado: video y fotos impactantes sin una sola picadura.

“Todos en el set, excepto Angelina, tenían que usar un traje protector. Tenía que estar tranquilo y bastante oscuro para mantener en calma a las abejas”, explicó el fotógrafo, Dan Winters.

La sesión de fotos fue para el Día Mundial de las Abejas de National Geographic, para resaltar la necesidad urgente de proteger a la población de abejas. Jolie, además, desde marzo fue nombrada “madrina” de Women for Bees, un programa lanzado por la UNESCO para capacitar y apoyar a las apicultoras emprendedoras de todo el mundo, dio una idea de su preparación para la filmación, que incluía evitar el jabón y el agua.

“Fue muy divertido limpiarse con feromonas... No pudimos ducharnos durante tres días antes. Porque me dijeron: ‘Si tienes todos estos aromas, champús, perfumes y cosas diferentes, la abeja no sabe lo que eres’ … Luego te pones algunas cosas en la nariz y en los oídos para que no dales tantos agujeros para meterse”, contó la actriz según la revista People.