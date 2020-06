Angelina Jolie y sus envidiables 45 años

A sus 45 años (que cumple hoy), Angelina Jolie es una actriz, directora y guionista más que consagrada, con una larga trayectoria de éxitos entre los que destacan "Girl, Interrumped" (1999), "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "The Good Shepherd" (2006), "Changeling" (2008), o "By the Sea" (2015).

Pero, además, Jolie es conocida por su faceta humana: por un lado, filántropa comprometida; por otro, protagonista del que fue uno de los romances más queridos por el público, el que mantuvo con su exmarido Brad Pitt y que llevaba el nombre de "Brangelina".

De este matrimonio, siguen uniéndoles sus siete hijos en común, algunos adoptados y otros biológicos: Maddox, Zahara, John-Shiloh, Pax, Knox y Vivienne Jolie Pitt. Ahora, y gracias a ese nexo en común, la rota pareja parece haber limado asperezas; como si de un regalo de cumpleaños se tratara.

CONSAGRACIÓN

En 1999 se hizo con un Óscar y completó el triplete repitiendo Globo de Oro y Premio del Sindicato de Actores por su papel en “Girl, interrupted”. Su carrera siguió creciendo, con “Gone in Sixty Seconds” (2000), “Original Sin” (2001), “Life or Something Like This” (2002), o “Beyond Borders” (2003).

En ese periodo, además, consagró todavía más su fama gracias a hacer de Lara Croft en las películas inspiradas en la saga de videojuegos “Tomb Raider” (donde coincidió con su padre), “Lara Croft: Tomb Raider” (2001), “Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life” (2003).

A partir de ahí, su filmografía se engrosa con títulos como “Alexander” (2004), “The Good Shepherd” (2006), “Changeling” (2008), que supuso su segunda nominación a los Óscar; o “Salt” (2010). Destacan también las dos películas de la saga de Disney: “Maléfica” (“Maleficent” en 2014 y “Maleficent: Mistress of Evil” en 2019). Además de sus roles como exigente guionista y productora.

En cuanto a proyectos futuros como actriz, se la espera ver el próximo año como una de las protagonistas de “Ethernals” (Marvel), y también protagonizará “Come Away” y una adaptación de la novela de James Scott, “The Kept”.

SANGRE DE ACTRIZ

Con la interpretación en los genes, Angelina Jolie Voight nació en Los Ángeles, California. Hija de los actores Jon Voight y Marcheline Bertrand, tiene otro hermano actor, James Haven.

Por sus venas, además de la ascendencia alemana y checoslovaca por parte de padre, y franco-canadiense por parte de madre; corría la misma vocación que el resto de su linaje: el mundo del espectáculo.

Y es que se podría decir casi que nació con el futuro Óscar bajo el brazo o, como poco, con un destino de estrella: ya de niña empezó a dar sus primeros pasos ante la cámara. A los siete años trabajó junto a sus papás en “Lookin' to Get Out”.

Más adelante, trató de ejercer como modelo, pero las burlas de sus compañeros por su aspecto físico hicieron mella en ella. Incluso abandonó momentáneamente su vocación por el mundo del espectáculo y quiso ser directora funeraria.

Pero, al final, se reencontró con su naturaleza y, tras terminar los estudios en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute de Nueva York, se cambió el apellido para poder triunfar sola.

Algunos de sus primeros trabajos fueron “Cyborg 2” (1993), “Hackers” (1995), “Without Evidence” (1995),“Love Is All There Is” (1996), “Foxfire” (1996), “Playing God” (1997) y “George Wallace” (1997), que le valió su primer Globo de Oro y una nominación a los Emmy.

“BRANGELINA” Y FUTURO

La pareja, tras la química surgida en 2004 durante “Mr. and Mrs. Smith”, se dejó ver junta en público en abril de 2005, con Pitt ya divorciado de Jennifer Anniston.

En 2014, la pareja consagró su relación con un matrimonio. Sin embargo, en 2016 los focos se conmocionaron cuando Jolie solicitó el divorcio. Tras 12 años juntos, dos de ellos casados, “Brangelina” llegaba a su fin.

Desde entonces, los rumores sobre una posible reconciliación han ido reapareciendo, así como las supuestas nuevas relaciones de ambos actores (Pitt ha sido relacionado, entre otras, con las actrices Marion Cotillard y Alia Shawkat; y Jolie con el actor Garret Hendlund) pero, por el momento, parece que el futuro de ambos actores no es comer perdices juntos.

No obstante, recientemente se ha dado a conocer la noticia de un acercamiento entre ambos, tras los conflictos surgidos durante la separación a raíz de, entre otras cosas, la custodia de los hijos. Y es que el cumpleaños de John, en medio de la pandemia, puede haber supuesto un punto de inflexión con el que dar paso a la paz entre ambas estrellas.

“Brad y Angelina han superado sus desacuerdos”, habría dicho a Entertaiment Tonight una fuente cercana al exmatrimonio, quien explicó que “sus niveles de comunicación han mejorado notoriamente”.



FILÁNTROPA Y LUCHADORA

Pero, además de por su extensa trayectoria cinematográfica es muy conocida por su lado humano, destacando toda una vida de labor humanitaria y filantropía: se unió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que la nombraron Embajadora de Buena Voluntad.

También fue nombrada “Dama de Honor” por la Reina Isabel II por su campaña contra la violencia sexual en zonas afectadas por la guerra, y por sus servicios a la política exterior de Reino Unido. Ha sido invitada, también, varias veces a participar en el Foro Económico Mundial de Davos.

Otra de sus facetas más seguidas es la relativa a su historia con Brad Pitt, que supuso su relación más seguida por los focos. Antes del actor, Jolie llegó a estar casada con su compañero de reparto en “Hackers”, Jonny Lee Miller; y, abiertamente bisexual, mantuvo un romance con otra de las actrices en “Foxfire”, Jenny Shimizu. También estuvo casada con el actor Billy Bob Thornton, su compañero en “Pushing Tin”.

Pero, además de los amoríos, una relación que marcó profundamente a la artista es la de sus padres: “Cuando mi padre tuvo una aventura cambió la vida” dijo al New York Times. Asimismo, la pérdida de su madre en 2007 por cáncer de ovario, una enfermedad que también habían padecido su abuela y su tía, supuso un duro revés para Angelina. Su abuela y su tía, además, padecieron cáncer de mama; así que tomó la decisión de someterse a una mastectomía y reconstrucción en 2013.