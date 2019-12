Angelique Boyer cierra con broche de oro este 2019 con esta sesión de fotos en las playas de Quintana Roo

Recientemente Angelieque Boyer y su novio, Sebastián Rulli causaron furor en las redes sociales tras una serie de publicaciones en las que se le ve a galán de telenovelas despojarse de la ropa, pero no fue el único que lució cuerpazo en las hermosas playas de Quintana Roo.

El turno fue de Angelique, quien decidió compartir por medio de su cuenta oficial de Instagram varias fotografías en donde posó frente al hermoso mar de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, describiendo la imagen con unas palabras de felicidad por el nacimiento de su sobrina Chloë.

También compartió imágenes con las que aseguró que: "El paraíso está en #méxico #rivieramaya #tulum #biosferasiankaan @sebastianrulli @nick_set_life

El increíble paisaje hacía juego con la belleza de la actriz de origen francés, quien aseguró que los colores la tenían maravillada: "Es que se juntan el cielo y el mar #lugaresquemehacenfeliz @sebastianrulli @nick_set_life".

Este lunes la sesión fotográfica realizada por Sebastián Rulli continuó, y así agradeció Boyer la oportunidad de vivir el último mes del año,

"Último mes del año, empieza la cuenta regresiva para cerrar con broche de oro este 2019 que fue un gran año, lo mejor siempre está por venir no dejemos pasar la luna llena del 12/12 y decretemos en grande, cómo no sentirlo positivo si llega 2020. Que tengas un hermoso tránsito este mes! Abrazo fuerte a tus sueños, que todo eso que te dé paz y salud te llegue y no te suelte! #2020 vamos por el! •@sebastianrulli



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.