Angelique Boyer y Sebastián Rulli, ¿realmente se enamoraron en el set de “Teresa”?

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. Desde que iniciaron su relación, comparten su día a día con sus seguidores más fieles, incluidos algunos de sus secretos más íntimos.

Cuando se conocieron en las grabaciones de “Teresa” hace 10 años, Angelique mantenía una relación sentimental con el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, mientras que Sebastián estaba casado con la conductora de televisión Cecilia Galliano. Solo comenzarían su romance algunos años después.

Hoy, lo que muchos se preguntan es si el amor entre los dos nació cuando grababan “Teresa” o después, cuando compartieron créditos en “Lo que la vida me robó” (2013). Lo cierto es que para el 2014, cuando subieron juntos a las tablas por la obra “Los derechos de la mujer”, ya era oficial su romance.

¿Qué han dicho los protagonistas de esta historia? Al menos Rulli compartió detalles de cómo empezó su amor por Boyer. A continuación, sus más recientes y románticas revelaciones.

¿ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI SE ENAMORARON GRABANDO “TERESA”?

El actor argentino reconoció a principios de junio que durante las grabaciones de “Teresa”, donde dieron vida a Teresa y Arturo, nació su admiración por su hoy novia.

“Sinceramente, siempre la admiré como actriz. Yo la conocí en una telenovela que todo el mundo conoce, ‘Teresa’, y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento. Entonces dije, ‘qué buena actriz, qué buena compañera’", comentó el protagonista de “El dragón” cuando conversaba con Yordi Rosado.

Rulli resaltó que en aquella época su interés por la estrella de televisión jamás cruzó la línea de la admiración y que nunca hubo coqueteos ni nada que se le pareciera, porque en ese momento vivía uno de los momentos más plenos de su vida.

“Disfrute muchísimo esa historia y yo estaba pasando también por un momento de plenitud, estaba recién siendo papá, pero bueno mi situación era nada qué ver, nunca hubo esa línea de coqueteo, nada, nada”, contó.

En otro momento el actor señaló que la química que proyectaban en pantalla fue producto de la ficción y quedó en los sets de grabación. Pero fue luego de “Teresa”, cuando sus vidas personales tuvieron cambios, que el destino se encargó de unirlos fuera de la ficción y empezar una vida juntos.

“La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber que queríamos que estar juntos”, dijo el actor argentino.

¿ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI SE VAN A CASAR?

Sobre la posibilidad de llegar al altar, Sebastián Rulli señaló que no ha pensado en pedirle matrimonio a Angelique Boyer, pero también han dejado la puerta abierta a esa posibilidad: “Por ahora no hay tiempo. Estamos muy felices así como estamos y paso a paso, no hay apuro”.

¿QUÉ OPINA SEBASTIÁN RULLI SOBRE SER PAPÁ?

Con Angelique Boyer tiene una relación de seis años y su noviazgo es el más sólido, por lo que muchos se preguntan si los actores sueñan con ser padres. Al respecto, el actor se sinceró y dijo: "No lo sé, yo soy papá, yo ya soy papá entonces no tengo esa necesidad. Sinceramente no me imagino con más hijos, nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos”.

“Si ella en algún momento lo necesita no estoy cerrado, pero yo no quiero tener esa presión social ni familiar ni nada por el estilo. Yo hoy por hoy estoy pleno y siento que Angi también entonces para qué forzar las cosas. No tenemos que darle el gusto a nadie, tenemos la mejor relación del mundo y soñamos con mantenernos así de bien sea cual sea la circunstancia”, agregó.