Animadores del programa hondureño "Los del Cuarto" triunfan en redes sociales con su parodia la lista Engel

Cuatro animadores del night show que se transmite todos los sábados por el canal 5 de la televisión abierta de Honduras, conocido como "Los del Cuarto", han viralizado un vídeo parodia sobre la lista Engel que involucra a políticos de su país, pero que también ha revelado nombres de políticos de Guatemala y El Salvador.

La nómina fue dada a conocer el pasado 1 de julio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos e incluye a 14 de dirigentes de los tres países del triángulo norte de América Central, 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras; todos acusados de actos de corrupción.

El programa hondureño de humor es el número uno en ese país, y sus animadores son Samuel Martínez, Elmer Valladares, Erik Chavarría y Kewin López, mejor conocido como "el Masiso".

Los comediantes han tomado de base la canción "Angie", de el grupo norteamericano The Rolling Stones, y en el vídeo aparecen con pelucas, simulando que tocan algunos instrumentos musicales.

En el video de 4:52, los cómicos mencionan los nombres de algunos de los hondureños señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre ellos el expresidente de ese país, Porfirio Lobo, a quien mencionan en la letra.

"Engel, Engel, la lista que todos querían", "aquí no tiene efecto eso, en noviembre van a pedir el voto", "les quitaron a todos sus visas", "de verdad no tienen cara", "ni vergüenza les da", "oh, Engel, qué festín", son algunas frases de la letra de la tonada cómica.

En la lista hondureña, también aparece la esposa del expresidente Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, y algunos diputados como Elvin Ernesto Santos y Marco Antonio Bográn, exdirector de Inversión y Estrategia, de Honduras, quienes son mencionados en la letra.

Por El Salvador, la lista, la integran algunos miembros del gobierno de Nayib Bukele, como la jefa del gabinete, Carolina de Recinos; el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y Conan Castro, asesor jurídico del actual gobierno de Nuevas Ideas.

El video realizado por los animadores hondureños lleva miles de vistas y de compartidos en diversas plataformas.