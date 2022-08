Anitta: ¿Cómo es su baile de Gatúbela?

La cantante brasileña Anitta adelanta este martes el primer videoclip de Versions of me, sobre su canción Gata, donde que combina una estética exuberante característica de la música latina con alusiones a la superheroína Catwoman.

El video, dirigido por Giovanni Bianco, supone el primero de una serie de videos que la artista publicará cada semana para dar imagen a las canciones de su reciente disco, Versions of me, del que se espera la publicación de una nueva versión Deluxe, anuncia Warner Music en una nota de prensa El lanzamiento de Versions of me Deluxe contará con dos nuevas colaboraciones a cargo de Missy Elliott, con quien la cantante interpretará el tema Lobby, y de Maluma, a quien Anitta acompañará en una canción titulada El Que Espera.

¿Cuál será la canción de Anitta y Maluma?

Ambas canciones, aún inéditas, han contado con un adelanto en redes de las que puede ser escuchado un pequeño fragmento. El lanzamiento del álbum original, en abril de este año, en español, inglés y portugués, ostenta el récord de la mayor semana de reproducción para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de reproducciones.

Tras la publicación del disco, Anitta ha protagonizado una actuación en Coachella y su primera nominación a los MTV VMA en la categoría de mejor canción latina, lo que la convierte en la primera brasileña nominada en solitario en la historia de los premios, en los que cantará el 28 de agosto.

Además, la cantante ha obtenido recientemente un récord Guinness por ser la primera artista latina en solitario en alcanzar el primer puesto en Spotify global.