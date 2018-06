Anitta: “No hay manera correcta de ser mujer”

¿Hay una forma de ser mujer? ¿Hay un manual? Últimamente no es fácil saber cómo una debería ser o no ser. Qué debería pensar o no. Quizá la revolución feminista se esté olvidando un poco de eso: de que no existen los manuales. También de que la contradicción es parte del ser humano y que eso no necesariamente hace que alguien sea bueno o malo, feminista o no.

Esa parece ser la premisa de Anitta, la ídolo pop brasileña que decidió empezar a cantar en español para abrirse camino en Latinoamérica. Y que, para hacerlo, encontró en J Balvin el mejor aliado. En uno de sus últimos videos (“Vai Malandra”), que fue cuestionado por haber sido dirigido por Terry Richardson, quien en octubre pasado fue denunciado por abusos sexuales, muestra su celulitis.

Pero antes de ser famosa decidió operarse la nariz y hacerse otros retoques porque no le gustaba su cara. En sus letras habla del empoderamiento femenino y sus videos muestran cuerpos desnudos y perreo. Se muestra libre y desprejuiciada, pero sigue los mandatos católicos: tiene 25 años y está casada.

Así es Anitta y por eso algunos la embanderan como una referente feminista que convierte a su cuerpo en sujeto y otros, justamente, creen que sigue cosificando su trasero.

¿A ella? Le da igual. “Creo que no hay una manera correcta de ser mujer. Tu debes ser mujer de la manera en que te sientas feliz, ¿sabes? Para mí seguir las reglas de ‘tienes que ser esto’. No me gusta”, dijo a La Nación de Argentina.

“Yo quiero hacer lo que me den ganas –agregó la cantante–. Me gusta estar sexi, ponerme ropas pequeñas a veces. No creo que las mujeres tengan que juzgar a las otras por esto. Creo que mujeres y hombres y todos tienen que dejar a las personas vivir de la manera que quieran, mientras que no te hagan mal ni afecten tu vida”.

Anitta tiene frío, ninguna ciudad de Brasil tiene temperaturas tan bajas como las de Buenos Aires en junio. Tiene un jean roto, unos zapatos muy altos, un body rosa y una chaqueta rosa chicle. Está en Argentina por primera vez y, el tiempo que tenía cuando realizaron la entrevista (48 horas), todo le parece bonito. Salvo cuando le preguntan sobre el Mundial y que elija entre Messi o Neymar. “Neymar es mi amigo”, repite nota a nota.

Después de dar un showcase de media hora, la cantante va a empezar con la rueda de prensa. Y a pesar de que sus canciones sean conocidas, y que haya hecho colaboraciones con Maluma (con quien hizo “Sí o no”), J Balvin, Major Lazer y Alesso (“Is That for Me”) y sea la artista más popular de Brasil, en países de habla hispana aún no todos la identifican por su nombre.

Su historia: va por su quinto año de carrera y su cuarto álbum de estudio. Sin ir más lejos es la autora de los hits radiales “Indecente” y “Downtown”, tema que canta con su amigo J Balvin.

Anitta se llama Larissa de Macedo Machado y eligió el seudónimo por un personaje de la televisión brasileña (“quién puede ser sensual sin caer en la vulgaridad, y al mismo tiempo ser niña y mujer”).