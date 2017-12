Aniversarios del mundo del arte para 2018

La agencia dpa decidió realizar una selección de citas con el arte para el año que entra. Entre estas se encuentra la conmemoración del cuarto centenario del nacimiento del pintor español Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), que se extenderá hasta 2018, tras arrancar el pasado noviembre en Sevilla, la ciudad andaluza (sur de España) que le vio nacer y morir. Murillo es uno de los máximos exponentes de barroco.



Pero no solo territorio español tendrá celebraciones el próximo año. En 2018 se cumple el centenario de la desaparición de dos grandes nombres del arte en Austria: el simbolista Gustav Klimt (1862-1918), gran exponente de la secesión vienesa, y su discípulo expresionista Egon Schiele (1890-1918).



Viena conmemorará ambas fechas con una serie de exposiciones sin precedentes: “Klimt no es el fin—resurgimiento en Europa Central” y ”Egon Schiele—caminos de una colección”, en el Belvedere.



El Museo Leopoldo combinará a partir de febrero pinturas y gráficos de Schiele con poesías y documentos, fotos y objetos de su vida. También el MET de Nueva York dedicará una muestra a los desnudos de Klimt y Schiele conectándolos con Picasso.



La muerte de Klimt y Schiele coincidió con un momento crucial: el fin a la Primera Guerra Mundial, que dejó una importante estela en el mundo del arte británico, francés o alemán. Esas secuelas son las que explorará la muestra “Aftermath: Art in the Wake of Word War One” que estará en la Tate de Londres a partir de junio.



Lee también