Anthony Bourdain es hallado muerto en Francia

El crítico gastronómico Anthony Bourdain fue hallado muerto en su cuarto de hotel el viernes en Francia, donde trabajaba en su serie sobre las tradiciones culinarias alrededor del mundo.



CNN dijo en un comunicado que Bourdain fue encontrado el viernes por la mañana por su amigo y colega Eric Ripert en la ciudad francesa de Estrasburgo. Dijo que se trató de suicidio.



Bourdain adquirió el estatus de celebridad en el 2000 tras la publicación de su libro “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”, publicado en español con el título “Confesiones de un chef (Kitchen Confidential)”. Aunque estaba dirigido a cocineros profesionales, el libro se convirtió en un gran best seller.



Bourdain alcanzó gran fama gracias a su serie en CNN “Parts Unknown”, y estaba filmando un nuevo capítulo cuando lo encontraron muerto, según la cadena.



“Su amor por las grandes aventuras, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las historias notables en el mundo hicieron de él un narrador singular. Su talento nunca dejaba de asombrarnos, y lo echaremos mucho de menos”, dijo el canal.



La policía de Estrasburgo, los servicios de emergencia y las autoridades regionales dijeron no tener información, y su ayudante Laurie Woolever se negó a hacer declaraciones.



Chefs, admiradores y el presidente estadounidense Donald Trump declararon su estupor y tristeza. “Envío a su familia mis condolencias más sentidas”, dijo Trump.



Bourdain se divorció dos veces y tiene una hija de su segundo matrimonio. “Parts Unknown” parecía una extraña elección para CNN cuando se inició en 2013: diario de viaje, lección de historia, declaración de amor a la cocina exótica. Cada capítulo era una aventura. No se había visto nada parecido en una cadena tan formal, y el éxito fue inmediato.



Era una mezcla de rudeza, fantasía y sentido de la aventura, característica de la música de rock 'n' roll que amaba. “Constantemente nos preguntamos, ante todo, cuál es el mayor desastre que podemos hacer la semana próxima”, dijo en una entrevista con The Associated Press en 2014.



Además de comidas, un capítulo sobre Japón en la primera temporada de la serie incluyó un extraño espectáculo con robots y mujeres semidesnudas, una visita a una banda de death metal y una comida con una mujer miembro de la comunidad sadomasoquista de la ciudad. En 2017, Bourdain se sentó a comer bun cha en Hanoi, Vietnam, con el presidente Barack Obama.