Anya Taylor-Joy: nueva musa del terror

famaEl currículum de Anya Taylor-Joy (Miami, 1996) es de los que llaman la atención. Con sangre española e inglesa, por su madre, y escocesa y argentina, por su padre, esta actriz de 20 años sobresale como gran promesa de Hollywood; pero, por ahora, lo único que le preocupa es conservar su pasión por el cine.“Tengo mucho más miedo a perder el amor que tengo por mi arte que a todas las cosas que trae (la fama de) Hollywood”, aseguró Anya Taylor-Joy en una entrevista telefónica con Efe a propósito de su nueva película, “Split”.“Yo no quería ser famosa, yo quería ser artista. Y creo que lo estoy haciendo. Pero en este mundo tan competitivo ayuda si eres un poquito famoso porque significa que la gente ve más tus películas. (La fama) es un lado del trabajo que me da un poquito de miedo, pero la verdad es que amo tanto lo que hago que no puedo parar”, explicó la actriz.Tras destaparse con el perturbador filme de terror “La bruja” (2015), Taylor-Joy coprotagoniza con James McAvoy el filme “Split”, un thriller psicológico y sobrenatural que supone el regreso del cineasta M. Night Shyamalan. La sorprendente premisa de “Split”, que se estrenará en Estados Unidos el 20 de enero, gira en torno al secuestro de tres jóvenes por parte de Kevin, un hombre con un trastorno por el que 24 personalidades diferentes pugnan por tomar el control en cada momento.Casey (Taylor-Joy) y sus dos compañeras tendrán entonces que ingeniárselas para descubrir cuál de esas múltiples personalidades les puede ayudar a escapar de su encierro.Taylor-Joy ensalzó lo sugerente que resulta que su rol interactúe de manera diferente con cada una de las encarnaciones.