Aparte de la neuropatía periférica a causa del covid-19, Chyno Miranda, tendría esta otra enfermedad incurable

Desde que el cantautor venezolano, Jesús “Chyno” Miranda fue contagiado por el covid-19 en marzo del 2020, jamás volvió a ser igual.

Como secuela de esta terrible enfermedad, que acabó con la vida de millones de personas en el mundo, el cantante sufrió de una “neuropatía periférica” a que le causó parálisis y severos dolores corporales, en especial calambres.

Poco después de recuperarse de los síntomas típicos comenzó a sufrir problemas en las extremidades. “Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo y luego empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas”, explicó en aquel entonces el artista, y dijo que su salud siguió deteriorándose hasta que quedó paralítico y tuvo que necesitar tratamiento y terapias físicas.

“El diagnóstico del doctor fue que a raíz del covid-19 hubo un compromiso en el sistema nervioso que se convirtió en una neuropatía periférica. El doctor nos dijo que el virus comprometía diferentes situaciones. Nos dijeron que le puede pasar a cualquier persona. No es hereditario. El covid-19 desencadenó en él ese compromiso del sistema nervioso”, agregó en ese momento, Natasha Araos, exesposa de Chyno.

Pero ya cuando se creía toda esta etapa superada, o por lo menos, controlada. Hace unos días se dio a conocer que el cantante estaría sufriendo otro padecimiento y esta vez es incurable según los conductores del programa “Chisme no Like”, Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Según Ceriani, Miranda está internado en una clínica de rehabilitación de drogas en Venezuela. “Vamos a confirmar por primera vez porque entramos a la clínica ya hace tiempo, pero lo estamos resguardado porque es muy delicado fíjense que Chisme no Like entró a esa clínica que está resguardada por el gobierno de Maduro”, comenzó Javier y siguió: “La prima se lo llevó de Miami y lo internó en esta clínica que no es para su enfermedad periférica, ni la encefalitis que le inflama los nervios alrededor del cerebro que le perjudica la columna vertebral y la espina dorsal por el cual pierde movilidad”.

Pero lo más preocupante de todo lo compartido por los conductores es la supuesta nueva enfermedad que le ha sido diagnosticada al cantante de 37 años de edad. “Hay algo más delicado todavía Chyno Miranda que no lo podemos decir hay otra tercera enfermedad de las más peligrosas que no tiene cura… A la altura de la lepra y de estas enfermedades que le dan miedo a la gente que se han discriminado”, aseguró.

Lo último que se supo de Chyno, mediante sus redes sociales, fue la publicación de un comunicado agradeciendo por la realización de un concierto benéfico.